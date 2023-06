El escritor y traductor extremeño Aníbal Martín se ha colado entre las líneas de uno de los textos del examen de Lengua y Literatura de la EBAU de la Región de Murcia. En concreto ha sido en el Texto A, opción en la que han utilizado un artículo de opinión publicado en El País por el periodista José Nicolás el pasado mes de febrero.

La publicación trata sobre el acento. "Viva la diversidad de acentos. Si tenéis un acento no lo tapéis, que es lo más bonito del mundo". Así arranca el texto, con un tuit que publicó @fitabaldominos, un músico madrileño a raíz de las declaraciones que hizo el streamer The Grefg en uno de sus directos. "Si intentas encontrar mi acento murciano, no lo vas a encontrar. Desde pequeñito, yo tuve la idea de que el acento murciano... pues no era lo mejor", dijo el famoso joven.

Qué bonito encontrar una compilación de experiencias como esta en un examen como la EBAU, que cada vez parece más encorsetado!! @anibal_mb https://t.co/yhFd563kyV — JD para lxs amigxs (@josedanielbygm) 5 de junio de 2023

Sin embargo, el periodista murciano José Nicolás quiso dar su opinión al escribir el artículo y mencionó a Rozalén, a la ministra María Jesús Montero, al periodista Nicolás Castellano, al humorista Miguel Maldonado, a la influencer Tamara García y al extremeño Aníbal Martín.

Martín utiliza sus redes como altavoz para reivindicar el acento extremeño y el castúo. En más de una ocasión sus tuits se han hecho virales y cuenta con más de 35.000 seguidores en Twitter. Esta vez, su nombre también lo han leído los alumnos que han realizado hoy ese examen de acceso a la universidad.

A diferencia de Madrid, Murcia, Cantabria y La Rioja, en Extremadura la EBAU arranca este martes.