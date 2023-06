Vinicius y la tilde de ‘solo’ llevan la actualidad al arranque de la EBAU en Extremadura

Son las 11.30 de la mañana y Carolina Vinagre, profesora del IES Hernánez Pacheco de Cáceres, está regalando piruletas, abrazos y sonrisas en la Facultad de Derecho. Va en busca de cada uno de los cerca de 80 alumnos de este centro para preguntarles qué tal les ha ido el primer examen de selectividad que acaba de terminar y siempre recibe lo mismo que da: más sonrisas.

Los estudiantes le agradecen ese chute de azúcar, pero también de optimismo nada más salir del examen de Lengua y Literatura, el primero de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que comenzó ayer en la comunidad para 5.400 estudiantes. «Era el que más temía y ya pasó, así que muy contenta», le contesta Laura Fernández. Esta alumna cacereña estaba especialmente alegre esta mañana no solo porque la primera prueba le salió «bastante bien», sino también porque el hombro que se rompió hace un mes parece que está curado. «Es la primera vez que escribo con la mano derecha desde que me caí de un caballo y creo que está todo bien porque hasta me han sobrado diez minutos», decía Laura, que quiere estudiar el grado de Farmacia y cree que lo va a conseguir.

Necesita una nota superior a un 12, pero lleva una buena media de Bachillerato, que cuenta un 60% de la puntuación final, y la primera prueba calmó sus nervios. Además, jugaban un poco en casa porque una de los textos que entraron en el primer examen era de una de sus profesoras, Pilar Galán, y lo habían visto en clase. El artículo de la escritora extremeña publicado en 'el Periódico Extremadura' fue una de las opciones para el comentario de texto obligatoria en Lengua. Se titula 'Solotildistas' y reflexiona sobre la tilde de la discordia del adverbio ‘solo’ que la RAE eliminó hace ya 12 años, pero que ahora había pensado en modificar.

No fue el único asunto de actualidad que se ha colado hoy en la primera jornada de selectividad. Tras el examen de Lengua, ha habido 45 minutos de descanso y la segunda prueba de la EBAU: la de Lengua Extranjera, Inglés para la mayoría de los alumnos, en la que se ha propuesto un texto sobre Vinicius, el jugador del Real Madrid, y los ataques racista en el fútbol español periódico británico 'The Guardian'. El tema ha llamado la atención de algunos estudiantes, que rápidamente lo han colgado en Twitter y ha corrido como la pólvora.

En el último ejercicio del primer día había que elegir entre Física o Historia de la Filosogía, según la modalidad de Bachillerato cursada, y ahí ya se ha tirado de clásicos: Platón o Aristóteles. No obstante, el modelo de la EBAU ya no se ciñe a una opción de examen cerrada, sino que el alumnos puede elegir las cinco preguntas que responder de dos opciones planteadas. Es el modelo que se puso en marcha tras la pandemia de covid, con el fin de dar una mayor flexibilidad a los alumnos que no habría podido dar todo el temario en 2020 por el confinamiento, pero nada se ha tocado desde entonces. El Ministerio de Educación trabaja en una reforma de la selectividad que iba a estar lista en 2024, pero la convocatoria de elecciones generales ha paralizado el cambios al menos hasta 2025.

Pero ese tema no le interesaba nada a los 5.400 extremeños que hoy se estaban jugando su futuro. Especialmente aquellos que necesitan sacar la máxima puntuación posible para cumplir sus sueños. El de Pablo Calzada, alumnos del Hernández Pacheco, es ser médico. «Es algo que quiero desde que tengo 3 años. Mis padres son enfermeros y me han inculcado ese amor por la Medicina». Es la carrera con más demanda y exigencia (13,028 en la UEx) y eso, reconocía esta mañana, añade mucha presión. «Llevo todo el año trabajando mucho y los últimos tres meses he estado todos los días a fuego. Confío en que el esfuerzo tendrá su recompensa».

También espera sus frutos Ana Marollón, estudiante del IES Norba Caesarina de Cáceres, que aunque está haciendo la prueba de acceso a la universidad tiene claro que hará un módulo de Formación Profesional «para tener la opción, por si acaso». Quiere hacer algo relacionado con la integración social o la interpretación de lengua de signos para ayudar a lo demás aunque reconoce que algunos de sus compañeros le miran «raro» por optar por una FP y no por un grado universitario. «Parece que todo el mundo tiene que estudiar una carrera universitaria, pero yo estoy contenta con mi elección, vinieron un día al instituto a explicarnos los módulos y siento que son muy prácticas y es lo que quiero hacer».

En Badajoz las escenas de nervios se han repetido antes de comenzar las pruebas de la EBAU. «No repases más, te lo pido por favor, María, que ya no te sirve para nada y me estás poniendo nerviosa a mí», le decía una estudiante a otra a las puertas de una de las aulas de la Facultad de Económicas de Badajoz. Allí, a primera hora de la mañana, hablaron la vicerrectora de Estudiantes de la UEx, Alicia González, que se encarga de realizar las pruebas, y el coordinador de la EBAU, José Antonio Pariente, quienes explicaron la tipología de las pruebas: «Mantenemos los exámenes que hemos tenido hasta ahora. Está todo muy protocolizado y por ahora no hay cambios», explicaba González, que instaba a los alumnos a tener tranquilidad.

Los estudiantes llegaron a las 13 sedes repartidas por la región una hora antes del inicio del primer examen para recibir las instrucciones y pasar listas. «Es mi segundo año y sigo sin estar tranquila, ¡ojalá entre el tema que me sé! Quiero hacer Enfermería y vengo a ver si saco más nota que el año pasado», explicaba Paula Jaramago, del colegio Santa Teresa. A su lado estaba Daniel Corral, del colegio Diocesano San Atón, que decía que «me van a dar ocho infartos. Voy a estudiar para sacerdote, solo necesito un 5, pero estoy muy nervioso».

Algunos padres acompañaron a sus hijos hasta las instalaciones y se vieron amuletos de todo tipo: hasta una camiseta de Fernando Alonso. «¡Si Alonso puede ganar, yo puedo ganar!», decía Natalia Núñez, del IES Bioclimático. Y como cualquier momento es bueno para hacerse un selfie, los alumnos de Nuestra Señora del Carmen Ramón Izquierdo no perdían la oportunidad de inmortalizarse en la puerta del aula que marcará sus carreras profesionales.

Las notas se conocerán el próximo 16 de junio, pero antes todavía quedan dos jornadas más de exámenes (mañana arrancan con Historia de España) que esperan que transcurran como hoy, con menos nervios ya y «sin incidencias destacables», como ha confirmado Pariente a este diario al cierre de la primera jornada.