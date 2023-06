El emprendedor Tony Wheeler creó hace ya 50 años las famosísimas guías Lonely Planet. Fue en 1973 cuando se publicó el primer manual de viaje. En 1970 se casó con Maureen. Junto a ella prometió hacer un viaje de boda que llegó dos años más tarde, cuando Wheeler terminó un máster universitario en Londres, y en un coche viajaron hasta Australia atravesando Asia. Esa travesía quedó retratada en forma de guía después de escribir a diario información sobre los sitios que visitaban. En 2008, la empresa ya había publicado alrededor de 500 títulos en ocho idiomas y superando las ventas de seis millones de guías anuales.

Al matrimonio les apasiona el turismo y han recorrido España en varias ocasiones. De la efeméride de esta idea emprendedora, se han hecho eco medios de todo el mundo. Entre ellos, la Cadena SER, y en concreto el programa Hora 25, presentado por el periodista Aimar Bretos. En este espacio es en el que el propio Wheeler, al ser preguntado por Bretos sobre a qué sitio querría volver de Europa, habló de Extremadura.

Extremadura, aquí tenéis a un enamorado de vuestra tierra.



Es el fundador de las guías Lonely Planet, Tony Wheeler.

"De aquí de Europa, ¿a qué sitio le gustaría volver?", preguntó Aimar Bretos; "pues me encantaría volver a Italia, pero también me gusta venir a España. He venido muchas veces y siempre lo he pasado muy bien", responde. "Una vez con mi mujer, estuvimos viajando por España y nos encantó Extremadura. Creo que es una zona donde no hay muchos turistas, me encantan las ciudades y es una maravilla explorar sitios nuevos allí".

"Al fundador de Lonely Planet le enamora Extremadura", dice Bretos. A lo que responde Wheeler: "Sí, sí. Seguro que Lonely Planet lo aprobaría".