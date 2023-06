Sin rival frente a las donaciones en Extremadura

Los extremeños no tienen rival a la hora de extender el brazo para ayudar a salvar vidas. Por octavo año consecutivo, Extremadura es la comunidad autónoma del país líder en donaciones de sangre. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebró ayer, el índice medio de donación en la región fue de 48,51 donantes por cada mil habitantes, 12 puntos por encima de la media nacional, y con un total de 51.000 bolsas de sangre extraídas. Le siguen Castilla y León (46,14), Galicia (41,85) y Asturias (41,12). Por contra, suspenden La Rioja (31,21), Islas Baleares (30,35) y Canarias (29,15). A tenor de las cifras provisionales del Gobierno central, más de 1,1 millones de españoles donaron su sangre o plasma en 2022, ayudando a 496.000 pacientes.

Este año, el lema escogido para celebrar esta efeméride ha sido ‘Dona Sangre. Dona Plasma. Comparte la vida. Compártela frecuentemente’, con especial hincapié en las personas que necesitan transfusiones de sangre de forma periódica debido a que padecen enfermedades que así lo requieren. En este sentido, el hematólogo del Banco de Sangre de Extremadura, Antonio Corbacho, señala en declaraciones a Canal Extremadura recogidas por este diario que entre 30 y 35 pacientes de la región requieren ser transfundidos con periodicidad para poder sobrevivir.

«No podemos dar sangre una vez, hay que seguir dándola porque los enfermos siguen necesitándola», sostiene Lola Durán, la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz, que es la más grande de las ocho que hay en la comunidad, pues engloba a 81 localidades incluida la capital pacense. «La sangre no se fabrica aún y, mientras no se fabrique, el donante tendrá que seguir poniendo el brazo una y otra vez porque la sangre sigue necesitándose. Por desgracia Extremadura no es la primera en muchas cosas, pero sí lo es en altruismo y solidaridad», subraya.

De los más de 100.000 donantes con los que cuenta Extremadura, 56.717 pertenecen a este colectivo. De estos, 1.890 son jóvenes, a quienes Durán califica como «el futuro de la donación». «Nos trasladan que cuando van a donar por primera vez, sienten una satisfacción personal interior que ya no pueden dejar de ir de forma periódica», subraya. En el pasado año, consiguieron 1.990 nuevos donantes y recogieron 21.183 bolsas de sangre de las 50.366 obtenidas en toda Extremadura. A nivel regional, 3.000 personas donaron por primera vez en 2022, medio millar más con respecto a 2021.

Por otra parte, sanidad inició ayer una campaña a nivel nacional con el objeto de aumentar las donaciones de plasma por aféresis, una técnica consistente en obtener tan solo el plasma del donante, devolviéndole el resto de los componentes de la sangre. El plasma contiene proteínas que son vitales para muchos enfermos para los que no existe otra alternativa, pues este componente sanguíneo es fundamental para atender a pacientes con enfermedades congénitas como la hemofilia o inmuno deficiencias. Asimismo, se puede usar como materia prima para producir multitud de medicamentos que solo pueden obtenerse a partir del plasma.

Cabe recordar que puede donar sangre cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años, que esté bien de salud y pese un mínimo de 50 kilos. Hay situaciones que contraindican la donación, ya sea porque podrían causar un perjuicio al donante (personas con anemia, embarazadas o mujeres que estén lactando), bien porque podrían suponer un riesgo para el receptor (antecedentes de hepatitis o SIDA, pertenencia a grupos de riesgo o toma de determinados fármacos). La persona que esté interesada en ser donante puede ponerse en contacto con el hospital de su área de salud o con el banco de sangre regional. La sangre que se colecta no se transfunde directamente, sino que se fracciona en glóbulos rojos, plaquetas y en plasma, según las necesidades que tenga el paciente.