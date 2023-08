Los ganaderos extremeños piden soluciones ante el avance del virus de la EHE

De momento, desde la Junta de Extremadura no se han facilitado cifras oficiales sobre cómo está afectando esta enfermedad a la comunidad extremeña. Sin embargo, la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, comparecerá en rueda de prensa esta próxima semana para aportar datos actualizados sobre «este y otros asuntos de relevancia para el sector», tal y como han comunicado a este periódico cuando se les ha preguntado por cómo está afectando al ganado extremeño la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).

Mientras tanto, quienes lo viven en primera persona cuentan cómo lo están pasando muchos ganaderos, que están en ascuas con el nuevo virus. Es el caso del veterinario Manuel Murillo, encargado de la salud de más de 10.000 vacas en las zonas de Trujillo, Aldeacentenera, Garcíaz, Jaraicejo y Madroñera. Él asegura que lo que antes eran unos pocos focos de infección aislados hoy empieza a tener las características de una epidemia: «La enfermedad ya está presente prácticamente en toda Extremadura». Y es que el 100% de las explotaciones de las que se encarga Murillo ya están afectadas por el virus de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, cuya tasa de mortalidad oscila entre el 3% y el 4%, y la tasa de abortos que provoca se sitúa entre el 6% y el 7%.

Testimonios

Explica Antonio Rivas, ganadero afectado, que de las 120 vacas que tienen él y su padre, más de la mitad han sido infectadas. «Además, ya no es sólo las que se mueren. Ocurre que las vacas sanas, con un buen peso, se quedan débiles y casi sin carnes en muy poco tiempo, por lo que no sirven para la explotación. De momento no sabemos si aunque las recuperemos servirán en el futuro para una explotación de calidad».

Lo cierto es que se trata de un problema que parece extenderse por toda España. Ya hay casos registrados en las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

Por esto mismo Ángel García, presidente de Asaja Extremadura, cree que es competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convocar a las comunidades autónomas que hayan registrado casos para coordinarse y obtener ayudas.

García recomienda «encarecidamente a los ganaderos afectados que comuniquen oficialmente los casos que se den entre sus animales», pues si finalmente se acaba concediendo algún tipo de ayuda, esta «dependerá de los casos que se hayan comunicado oficialmente, no entrando dentro de ella los casos no declarados».

Los insecticidas El problema es que los ganaderos no tienen las herramientas necesarias para luchar contra el Culicoide, el insecto que transmite esta enfermedad. Los insecticidas sirven de poco en la ganadería extensiva, que es la más frecuente en Extremadura, porque la forma de aplicar el producto a los animales obliga a hacerlo uno por uno, además de que la duración de sus efectos es demasiado corta como para que ésta pueda convertirse en la solución definitiva.

«Incluso los insecticidas, que estaban sirviendo para paliar mínimamente la situación, están empezando a encarecerse y no queremos llegar a una situación de desabastecimiento, aunque de momento no se está produciendo», asegura Luis Cortés, coordinador estatal de la organización La Unión Extremadura, que da cifras muy altas de mortalidad.

Esta entidad ha enviado un escrito urgente a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para que las instituciones públicas actúen de inmediato y se apruebe un protocolo que permita actuar de forma conjunta contra el mosquito transmisor de la EHE.

Aunque es muy posible que la enfermedad remita en la comunidad cuando la época de calor se acabe, para Murillo es importante realizar una campaña de vacunación que pueda neutralizar las distintas cepas existentes del virus, para así evitar pérdidas económicas futuras.

Actualmente existen dos vacunas que no están homologadas en la Unión Europea: la estadounidense, que ya ha sido probada en ciervos; y la japonesa, que se ha probado en bovinos. España también está desarrollando una vacuna, pero los plazos que se manejan impiden su pronta utilización.

Pinchazos

Rivas cuenta que ya se ha gastado más de 2.000 euros sólo en pinchazos de medicamentos para sus animales. Hay que tener en cuenta que no se conoce el tiempo de inmunidad del que gozan las vacas y ciervos que sobreviven tras haberse infectado por primera vez, por lo que podrían volver a infectarse en un futuro cercano. Además, cuantos más animales infectados haya en los campos extremeños, más posibilidades habrá de que el virus se propague a una velocidad mayor, pues si un Culicoide que no es portador del virus pica a un animal que está infectado, se convertirá en portador y extenderá la enfermedad a partir de ese preciso momento.

Desde La Unión Extremadura se critica la inacción de las instituciones públicas y exigen que se confirme cuanto antes el puesto de responsable del Servicio de Sanidad Animal de la Junta, así como el nombramiento del director general de Agricultura y Ganadería para abordar este problema a la mayor brevedad posible.

Habría que recordar que la última información aportada por la Junta hablaba de 12 focos de infección de la EHE. Las explotaciones afectadas están ubicadas en las zonas de Zafra, Jerez, Castuera, Herrera del Duque, Cáceres, Trujillo, Navalmoral de la Mata, Zorita, Badajoz, Don Benito, Mérida y Azuaga.