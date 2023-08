Miriam Al Adib es una ginecóloga y obstetra nacida en Almendralejo que empezó hace más de 10 años a difundir vía redes sociales sus conocimientos sobre ginecología. Gracias a su espíritu divulgativo, ha logrado publicar varios libros como ‘Hablemos de Nosotras’. o su último libro ‘Hablemos de Adolescencia’. Además, siguiendo con esta línea, en septiembre saldrá ‘Hablemos de Menopausia’. Aunque en los últimos días, y gracias a su uso de las redes sociales, la ginecóloga se ha vuelto viral con varias publicaciones en las que ha utilizado el humor para explicar diferentes mitos sobre higiene íntima.

¿Cómo surge la idea de explicar vía redes sociales temas ginecológicos?

Cuando comencé con el tema de las redes sociales era vista como una especie rara, pero hoy en día, cada vez más especialistas se suben al carro de divulgar vía internet, no obstante, hace diez años esto era visto como algo antiprofesional. Yo empecé porque en las consultas siempre estoy haciendo divulgación porque cuanto más información tiene una paciente mejor repercute esto en el proceso clínico por el que vaya a pasar. Cuanto más consciente es una persona sobre lo que tiene, conoce las opciones que tiene y cómo quiere enfocar su salud, más positiva es su forma de actuar. Además, hay cosas básicas que por no entenderlas bien, se pueden pensar que padecen una patología o normalizar patologías. Entonces, a raíz de la divulgación en mis consultas, decidí dar a conocer muchos conceptos sobre salud sexual femenina, desmitificar muchas cosas de nuestros procesos sexuales y reproductivos, además, le viene bien a mucha gente. Al final, en internet hay mucha información, pero no toda es de calidad. Por eso me gusta subir la mía propia porque sé qu es de calidad y que de este modo va a estar siempre a disposición del que la necesite.

¿A qué se debe la idea de subir ‘memes’ explicativos?

Me gusta cambiar el registro en mis publicaciones, ya que son redes sociales y siempre es conveniente cambiar el registro de uno formal a uno más informal y viceversa. Además, como trato temas bastante vetados por el algoritmo, necesito encontrar la forma de que no me penalicen ni me quiten la cuenta y una de ella es tratarlos con gracia porque el sentido del humor no está peleado con la información de calidad. Por ejemplo, hace unas semanas subí una publicación sobre la reconstrucción de una vulva. En esta explicaba lo que eran los líquenes escleroatróficos y los líquenes tempranos, que son enfermedades muy frecuentes en las mujeres, y solo por subir el antes y el después de la vulva, el algoritmo me quitó el ‘post’ por pornografía. Por eso he decidido hacer memes y usar animalitos para así evitar posibles penalizaciones.

¿Considera que gracias a estas publicaciones la información llega a más gente?

La gente usa las redes sociales como forma de diversión, no para estudiar, entonces todos los temas que se presten a ser tratados con humor siempre serán tratados así, ya que he observado que tienen una mejor acogida. En Instagram hay que darle un sentido lúdico a lo que se está haciendo. Por eso, yo uno la parte lúdica con la parte informativa, ya que al final a una persona que le gusta divulgar le da igual la forma en que hacerlo. Por ejemplo, hice un ‘reel’ en el que mostraba los cambios en la relación con tu pareja dependiendo de la parte del ciclo menstrual en la que te encuentras. Esto ayuda a sentirse identificada y también a que quien sufre malestares durante el síndrome premenstrual se de cuenta de que eso no es normal. Es decir, nos ayuda a diferenciar entre lo que es normal y lo que es patológico.

¿Cree que ha habido algún avance en la sexualidad en los últimos años o que por el contrario continúa siendo un tema tabú?

Aún queda mucho por hacer. La diferencia es que antes las mujeres eran consideradas objetos de reproducción y ahora son objetos de placer. Antes la sexualidad se entendía como reproducción, mientras que hoy en día se entiende como placer, pero en ambos casos la mujer continúa siendo un objeto y el hombre un sujeto. Somos objetos de placer no porque disfrutemos más, sino porque estamos más cosificadas. Aprendemos a tener que gustar, a dar placer, a que el sexo es para el otro y que nuestro placer no importa. Según un estudio realizado por el Instituto de la Mujer, el 57,7% de las mujeres jóvenes españolas afirmaba haber mantenido alguna vez relaciones sexuales sin deseo, porque es lo que tocaba en ese momento. Lo que ocurre hoy en día es que como es más fácil tener sexo la gente se piensa que somos mucho más libres, pero tú no puedes ser libre si eres considerada como objeto de placer sexual, eres libre cuando realmente disfrutas de tu sexualidad. A pesar del título de ‘Hablemos de Adolescencia’, es un libro que recomiendo que lo lea todo el mundo porque gran parte de los problemas que sufren los adultos vienen de sus primeras relaciones durante la adolescencia. Es un libro que busca educar sexualmente a todo aquel que lo lea, ya que con una buena educación sexual, no solo evitamos embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, sino que además, nos protegemos de disfunciones relacionales y sexuales, también ayuda a identificarlas y saber pedir ayuda para tratarlas. Protege tus derechos sexuales y reproductivos, te permite tomar las riendas de tu salud sexual. Asimismo,evita dañar a terceras personas y a nosotros mismos. Todo eso es educación sexual y por eso es tan necesaria en todas las personas, da igual la edad. Hay uno de los capítulos, ‘El dolor y la conciencia corporal’, en el se cuentan muchos de los problemas que sienten las mujeres a la hora de mantener relaciones sexuales. La gran mayoría se dan debido a que una amplía cantidad de mujeres sufre distorsión de la conciencia corporal. Ahora bien, ¿cómo se pueden generar estas distorsiones? Unas veces, es por hechos que han ocurrido en tu vida y otras puede ser por asco o por vergüenza. Si te da asco una parte de tu cuerpo, tu cerebro no la representa bien. Cuando tienes conciencia corporal sabes dónde se encuentra cada parte de tu cuerpo. Por ejemplo, todo el mundo sabe donde tiene su pie izquierdo por la conciencia corporal, pero no todos tienen esta conciencia sobre sus genitales, lo cual es un grave problema, ya que cuando vayas a mantener relaciones sexuales, si no reconocer tus genitales, puedes acabar sufriendo vaginismo, que es una contracción involuntaria del suelo pelvico impidiendo la penetración. El vaginismo es un problema serio al que apenas se le da importancia, pero que altera tu calidad de vida y que genera mucha ansiedad a aquellas que lo padecen. Así que de estos temas y de otros son de los que hablo en mi libro y en mis redes. Otro ejemplo es normalizar el dolor de la menstruación, más de la mitad de las mujeres con endometriosis tardan más de ocho años en ser diagnosticadas desde que comienzan con los síntomas. Tenemos que tener una buena calidad de vida, si no la tenemos, debemos preguntarnos qué pasa.

Referido a las últimas publicaciones en redes, ¿podría comentar los beneficios e inconvenientes de dormir sin ropa interior o de depilarse?

En ambos casos menciono que la ginecología no tiene nada que decir porque cada mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Si decides depilarte, hazlo por ti, no por vergüenza o asco. Ginecológicamente, es irrelevante si te depilas o no, aunque sí es cierto que estos pelos tienen su función protectora, y si tienes tendencia a padecer vulvovaginitis hacerte un rasurado integral no es la mejor idea. Por otro lado, el tema de dormir con o sin bragas también es un poco a gusto de la persona. En la publicación se explica que los genitales necesitan respirar, pero si no quieres dormir sin ropa interior lo puedes hacer con bragas de algodón, que son las que más favorecen a la transpiración. Al final, en los dos casos la decisión es personal y tienes que hacer lo que a ti te dé la gana. Por eso hablo sobre estos temas, para que la gente tenga la información.