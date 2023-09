El sector del transporte, en pie de guerra: fin a la ayuda de los 0,10 céntimos con la gasolina por las nubes

Llenar el depósito va camino de convertirse en una práctica de lujo, casi como lo es comprar una botella de aceite de oliva. Y no es la primera vez. El litro de gasoil cuesta en estos momentos casi 0,50 céntimos más que a principios de verano. Ayer el precio medio se situaba en 1,690 euros el litro, aunque había estaciones en las que llegaba a pagarse por encima de 1,85 euros. También ha subido la gasolina, cuyo precio supera incluso al del gasoil. Ayer el coste medio por litro estaba en 1,743 euros y se llegaba a pagar por él 1,769 euros en algunos establecimientos. Una escalada que supone en muchos casos un incremento del 30%, con la previsión de que continúe al alza.

Y en medio de esta coyuntura este sábado finaliza el descuento de 0,10 céntimos que abona el Estado por cada litro adquirido al sector del transporte profesional por carretera. A partir de ahora se reducirá a la mitad, es decir, la ayuda será de 0,05 céntimos por litro y estará en vigor, en principio, solo hasta que finalice el año. Esto va a suponer un incremento de unos 225 euros más para llenar el tanque de un camión. Es la gota que colma el vaso para los transportistas, cuya herramienta de trabajo es un vehículo y, por lo tanto, la gasolina, un imprescindible. La situación, dicen, es «insostenible». «Es una auténtica vergüenza, en vez de darnos soluciones y quitar los palos en las ruedas, cada vez nos ponen más», lamenta el secretario de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, Germán Martínez.

Ley cadena transporte

Este colectivo nunca defendió esta ayuda como la solución a los problemas del transporte pero, dado que sus reivindicaciones no se abordaban, era una medida que conseguía paliar, en parte, su situación crítica. «Nosotros no queremos subvenciones solo un trabajo digno y que no se trabaje a bajo coste», agrega Martínez. Según subraya, en agosto del año pasado se aprobó la ley de la cadena del transporte, con la que se creó el observatorio del coste para establecer el precio al que debía contratarse el servicio y regular precisamente que no pudiera hacerse por debajo de los costes de explotación. Pero «no se cumple». «Si esto se cumpliera la subida de la gasolina no nos supondría tanto problema. La solución sería hacer inspecciones pero aquí todo sigue igual; es como el ladrón que roba y no lo detienen», reprocha.

En este contexto, la finalización de la ayuda de los 0,10 céntimos supondrá un lastre más. «Ahora nos va a costar 0,05 céntimos más caro el litro y aquí no se hace nada. Estamos cansados. Siempre se ayuda a los grandes empresarios y a los pequeños autónomos y a las pymes cada vez nos aprietan más. Es como si quisieran que desaparezcamos», apunta. Esta situación ha llevado ya a la convocatoria del primer paro indefinido en el sector en Bilbao, para el 6 de octubre. En la región ya se ha planteado, aunque de momento están a la espera de que la Junta de Extremadura les ofrezca alguna solución. En una reunión que mantuvieron con el nuevo Ejecutivo, se comprometió a estudiar sus propuestas. «Si la solución no llega pronto habrá que pasar a la acción», sostiene.

Toda esta problemática afecta también de manera directa a las estaciones de servicio de la región, que han notado un «descenso acusado» de clientes. «Estamos todos muy preocupados por el alza de los precios, que está provocando una caída de las ventas. Cada vez tenemos más necesidades de financiación y es más complicado mantener los márgenes con estos precios», argumenta el presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio (Aresex), Fernando Mena, que aglutina a unos 90 empresarios, la mayoría pymes.

Cree que el fin de la ayuda de los 0,10 céntimos que ahora se pierde va a empeorar la situación. «Es mucho dinero lo que cuesta repostar un vehículo por eso hay muchos consumidores que evitan hacerlo. Ahora solo van a subvencionar el 0,05 céntimos por litro. Si esto sigue así, va a ser un problema para todos», advierte.