Tristeza, rabia y justicia. Esas han sido las palabras más repetidas por las treinta personas que han asistido este mediodía a la estación de trenes de Mérida para reclamar que se agilice la recuperación del eje ferroviario de la Ruta de la Plata, también se ha celebrado en otros puntos de la región (Llerena, Zafra, Almendralejo, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Hervás), junto a otras ocho localidades españolas desde Cádiz hasta Gijón. La amenaza de precipitaciones y el fuerte viento han hecho que la propuesta fuera tan poco concurrida.

Varias pancartas bajo los lemas de ‘Recuperación del tren Ruta de la Plata ¡Ya!’, ‘Yo viaje en el Ruta de la Plata y quiero que mis nietos también lo hagan’ o ‘Menos camiones y más trenes dignos’ han lucido durante la concentración. Además, los manifestantes han gritado consignas habituales en este tipo de reivindicaciones. Del mismo modo, los asistentes han leído un manifiesto.

“Mostramos nuestro respaldo unitario en defensa de la recuperación de una infraestructura para el desarrollo socioeconómico tanto de nuestra ciudad como de nuestra región”, han indicado. El acto ha contado con la participación del portavoz del grupo municipal XMérida, Miguel Valdés.

Asimismo se ha reivindicado la reapertura del tramo entre Astorga (León) y Plasencia, suprimido en 1985 para viajeros y en 1996 para mercancías, y que permitía la conexión de estas cuatro regiones por tren, con "lo que empresarialmente significaba para Extremadura", ha declarado Jorge Gruart, uno de la treintena de ciudadanos que han participado en la concentración de la capital.

Reivindicación en Cáceres

Cerca de 100 personas se han concentrado en el Bombo de la Música del Paseo de Cánovas en Cáceres. Marcelo Muriel, el que fuera durante 40 años gerente de Catelsa, la mayor empresa de la ciudad dedicada a la fabricación de piezas moldeadas de caucho para automóviles, ha sido la persona encargada de leer el manifiesto.

Entre los manifestantes se encontraban numerosos políticos del PP: el portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá; el presidente del Partido Popular de la provincia de Cáceres, Laureano León; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; acompañado por la ex alcaldesa y diputada regional Elena Nevado; y la diputada nacional popular Cristina Teniente, entre otras autoridades. También ha estado presente el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo.

Por el Partido Socialista sólo ha acudido el diputado socialista por Cáceres César Ramos. También se ha podido ver a miembros del nuevo colectivo AmA Cáceres, así como al actual presidente del partido provincialista Cáceres Viva, Francisco Alcántara; y al líder del partido regionalista Levanta, Estanislao Martín.

Sánchez Juliá ha dicho que el tren Ruta de la Plata es una “infraestructura clave para el desarrollo de la región y, por eso, desde el PP estamos aquí reivindicándolo”, porque esta tierra no puede permitirse seguir perdiendo conexiones y, sobre todo, con el norte”.

“Creemos que el Consejo Europeo (CE) que se va a celebrar el próximo 4 de diciembre tiene que incluirlo dentro del corredor Atlántico para que haya financiación de fondos europeos, y que esa red que tiene que servir para vertebrar España de norte a sur también coloque a Extremadura en un punto fundamental de la logística europea”.

Viabilidad

Por su parte, César Ramos ha matizado que "nosotros no sólo reivindicamos esa infraestructura, sino que durante mucho tiempo hemos realizado gestiones para hacerla una realidad. Mientras que el PP en todos los años que ha estado en el Gobierno central no ha hecho nada para hacer de esto una realidad”.

“Es cierto, y la gente nos lo echa en cara, que cerramos esa línea en 1985. Yo reconozco que esa línea tendría que haberse mantenido abierta y que, a día de hoy, debería estar funcionando”. Pero, “es el PSOE el que se ha comprometido a recuperarlo, ya que existe un desequilibrio entre el corredor Mediterráneo y la parte oeste”.

También se ha referido Ramos al estudio de viabilidad que se está realizando: “No es un estudio menor. Y no es un estudio para decidir si se va a hacer o no; la decisión es que se haga. Lo que hay que decidir es cuál es el trazado que tiene que tener, la característica de la línea, etc. A partir de que salgan las conclusiones de ese estudio”, cuyo coste se estima en torno al millón de euros, “se deciden los plazos y el ritmo”.

Y, “a partir de ahí, nosotros presionaremos y seguiremos presionando para que se haga lo antes posible”. Además, ha precisado que esa fecha de 2050 “no es un plazo mínimo, sino un plazo máximo. Y lo que tenemos que hacer y conseguir es acelerar ese plazo lo máximo posible. Y aquí estamos de acuerdo con la reivindicación de la plataforma; lo máximo que permitan las leyes y lo que permitan las obras y, sobre todo, con las mejores condiciones”.

“La CE ya dijo que esta línea seguía dentro de la red global del corredor Atlántico, pero lo que tiene que decidir a partir de que salgan las conclusiones ese estudio de viabilidad es qué ritmo se le dan a las obras”, ha subrayado.

Según el diputado socialista, están "convencidos" de que las conclusiones del estudio "van a ser muy favorables, porque permite que mucha de la mercancía que tiene que salir en ferrocarril recorran el oeste español y absorban mucho de los flujos que van por otros sitios; sobre todo, por Madrid, que se ha convertido en un cuello de botella para estas infraestructuras y para las mercancías, que permitan otras salidas”.

Otros puntos de la región

Decenas de personas se han sumando a la manifestación en Hervás, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Almendralejo, Zafra y LLerena. Entre ellos autoridades políticas, trabajadores ferroviarios y vecinos de los citados municipios extremeños. Todos han exigido al Ejecutivo nacional que "actúe de inmdiato" para recuperar el ferrocarril de la Vía de la Plata y "se tome en serio esta infraestructura tan necesaria".