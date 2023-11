Montajes Eléctricos Industriales Hernández (Meiher) es una empresa 100% familiar y netamente extremeña, fruto del trabajo de Ángel Hernández Blázquez (gerente) y de María José Neila Acera (directora financiera). El matrimonio decidió en 2007 unir la experiencia en el mundo de los montajes industriales de Ángel, con el talento financiero y el carácter emprendedor de María José. Este binomio ha logrado un gran éxito en el sector de las energías renovables, siendo en la actualidad una de las empresas de referencia de Extremadura. En Meiher también trabajan sus hijos, con lo que el relevo generacional está garantizado.

¿Después de casi tres décadas de instalaciones eléctricas industriales cómo contempla este ‘boom’ de las placas fotovoltaicas?

El ‘boom’ de las fotovoltaicas ha significado para muchas empresas una salida importante. En Cáceres no hay mucha industria, así que subirse al carro de las fotovoltaicas era lo más razonable para continuar. Para nosotros es nuestra principal línea de trabajo: plantas solares fotovoltaicas y autoconsumo, tanto para industriales como para particulares. También trabajamos las instalaciones aisladas y las bombas de sondeo, entre otros muchos aspectos.

Las instalaciones solares son uno de vuestros servicios diferenciadores. ¿Costó mucho formarse en esta especialidad?

La formación ha sido un caballo de batalla muy importante. Es preciso cumplir una serie de criterios formativos, no solo en lo concerniente al tema técnico, sino también en lo tocante a seguridad. Las grandes empresas que se dedican a la construcción de plantas solares tienen unos departamentos de calidad y de prevención muy estrictos, porque hay que cumplir con unas normativas muy exigentes. Por eso la formación es vital. No todo el mundo la tiene ni se la da a sus empleados. Nosotros empezamos muy pronto y tenemos profesionales muy cualificados en la plantilla. Cada planta solar es un mundo y hay miles de formas de trabajar, por lo que tenemos que estar evolucionando constantemente en todos los aspectos posibles.

¿Cuáles son sus previsiones del desarrollo de la energía fotovoltaica en el mercado de la generación de energía para la próxima década? ¿A qué grandes desafíos se enfrenta su desarrollo?

En el año 2050 el 25% de la producción de energía debe corresponder a generación fotovoltaica. Ahora mismo está teniendo un desarrollo tal que no se encuentra personal, no encuentras materiales y eso provoca retrasos en las obras, las empresas de formación necesitan formarse a su vez... El sector avanza a una velocidad vertiginosa.

¿El autoconsumo es ya rentable? ¿Cuentan con estadísticas generales de ahorros?

Sí, sin duda. El autoconsumo es rentable desde que el consumidor paga una factura de 50 euros. En ese momento puedes alcanzar el 50% de ahorro e incluso coste cero en energía. Ahora las empresas eléctricas tienen baterías virtuales que permiten que todo lo que produces, pero no consumes puedas acumularlo y utilizarlo cuando lo necesite. Nosotros estamos en una de las zonas con más horas de sol de Europa (unas 3.300 horas al año). Y eso hay que aprovecharlo. El que no tenga autoconsumo en Extremadura no lo está haciendo bien.

¿Cree que los instaladores de autoconsumo, en general, cumplen con unos requisitos de calidad mínimos? ¿Hay mucho que mejorar?

No. Hay mucho intrusismo. Todo el mundo se está apuntando al auge de los montajes de autoconsumo eléctrico, y no todos tienen ni la capacidad ni la cualificación suficiente. Para superar esta situación sería recomendable que este tipo de instalaciones solo las pudieran hacer empresas cualificadas. Actualmente, puedes encontrarte placas mal instaladas u orientadas, o que supongan un peligro. Cualquiera no vale para instalar una placa solar fotovoltaica.

Además de la calidad del trabajo de los instaladores, ¿qué piensa de la calidad de los materiales que se están instalando?

Está evolucionando, pero hay que dejar claro que son buenos y cada vez más baratos. Si queremos llegar a la cuota establecida en el Pacto Verde Europeo del 2050 todos, empresas y particulares, debemos pasarnos al autoconsumo. Parece mentira que en Europa, donde hay pocas horas del sol casi todo el mundo tenga este tipo de instalaciones, mientras que en España no.

¿Qué otras medidas habría que tomar para mejorar la calidad de las instalaciones de autoconsumo?

Tenemos que cualificar y calificar a las empresas para que cumplan una serie de requisitos a efectos de certificarse en ese tipo de trabajos, igual que sucede en otros ámbitos.

La provincia está pendiente de la puesta en marcha de grandes proyectos relacionados con el mundo de la energía ¿Cómo contempla los proyectos mineros de Extremadura New Energies en Cáceres, y de Lithium Iberia en Cañaveral?

Lo primero es el respeto a todas las formas de pensar sobre este controvertido tema. Estos proyectos van a tener un impacto muy importante en la provincia de Cáceres y la región en general. Hay que aceptar que el litio está en Cáceres y que es necesario para la movilidad eléctrica. El litio ha pasado de ser un mineral estratégico a un mineral crítico para la transición energética. Si él no se podrán alcanzar los criterios ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Tenemos que hacer la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias y eso pasa por la movilidad eléctrica que necesita del litio para sus baterías. Estos proyectos se están esforzando en tener el menor impacto posible, aunque todo proceso de industrialización lo tiene. Creo que son necesarios porque el litio está aquí. Eso sí, debemos ser muy rigurosos en las exigencias medioambientales.

¿El desarrollo económico de Extremadura está ligado a iniciativas industriales como estas?

El desarrollo industrial no viene porque esos proyectos se presenten. Nosotros debemos de generar otras iniciativas y que las empresas extremeñas empiecen a trabajar juntas. El empresariado extremeño necesita estar unido y asociarse. Meiher forma parte de Red Mercantil Cáceres, Círculo Empresarial Cacereño, Confederación de Empresarios de la Provincia de Cáceres, Cámara de Comercio… que permiten que juntos consigamos muchas más cosas que cuando vamos cada uno por nuestra cuenta. Tenemos que unirnos para hacer cosas grandes.

¿Y cómo conjugamos el respeto al medio ambiente con el desarrollo económico? Imagino en vuestros trabajos también guardan un exquisito cuidado con el entorno…

Hay que ser muy estrictos con que los proyectos cumplan con la exigente normativa europea de medio ambiente, reconstruyan la zona afectada, y que se trabaje con empresas extremeñas. Todos los beneficios deben de quedarse aquí.