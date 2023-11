Próxima parada del PSOE extremeño: buscar nuevo líder

Ahora toca mirar al PSOE extremeño. La formación regional estaba a la espera de que hubiera gobierno en Madrid para poder iniciar su propio proceso de reconversión. La marcha de Guillermo Fernández Vara a la política nacional ha supuesto cerrar y abrir una etapa.

Vara sigue siendo el líder de los socialistas extremeños, o lo que es lo mismo, su secretario general en la región, pero ahora también tiene asiento en el Senado, donde ejerce de vicepresidente segundo y donde comparte escenario con otro expresidente extremeño, el popular José Antonio Monago.

Tras este salto a la política en Madrid, el partido tiene por delante la tarea de buscar relevo entre el delfinario. No han querido empezar a remover las aguas hasta que hubiera calma en otras esferas. De hecho, los pactos de Sánchez con los independentistas para volver a presidir España han provocado malestar entre parte de los militantes socialistas, también en Extremadura, donde quienes lo verbalizan intentan suavizarlo hablando de «distintas sensibilidades».

En este sentido Vara ha sido muy criticado por su apoyo ahora a los acuerdos con Junts y ERC cuando años atrás incluso prometió irse del partido si estos pactos se convertían en una realidad. Ahora el argumento es que «el contexto no es el mismo».

Esa lealtad a Sánchez, a pesar de las críticas recibidas, ha metido a Vara en las quinielas como posible ministro del nuevo gobierno de coalición. Lo cierto es que se han pedido nombres a las comunidades, también a Extremadura, para conformar el nuevo equipo.

Catarsis

Con todos estos ingredientes el PSOE extremeño debe iniciar su propio proceso de catarsis y elegir a quien debe tomar las riendas de un partido que solo ha estado cuatro años en la oposición, más los otros cuatro que ahora le quedan por delante.

¿Quienes son los nombres que ya han querido salir a la luz? El diputado socialista José María Vergeles se pronunció así ayer cuando le preguntaron si él daría el paso: «Hay muchas personas que pueden hacerlo muy bien en la secretaría general. Pero no existen primarias de momento y, por lo tanto, ni me lo he planteado», indicó el que fuera vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales en el anterior Ejecutivo socialista.

También pidió que «se respeten los tiempos». «Ya habrá tiempo de decidir cuál es el mejor de los candidatos», destacó.

De momento el que más ha sacado la cabeza ha sido el presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, a quien el proceso de fusión de su municipio con Don Benito no le pasó factura. No ocurrió lo mismo con su homólogo donbenitense, José Luis Quintana, quien ha dejado la política.

Sobre la mesa también estaría la carta de Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura y del círculo de máxima confianza de Vara.

De momento nada oficial porque no se ha dado ningún paso. La idea del partido era organizar un congreso en otoño para empezar el relevo, pero han sido las elecciones generales y después las negociaciones para poder poner en marcha la nueva legislatura las que han marcado los pasos y los tiempos.

Ahora el PSOE extremeño ya tiene clara su próxima parada: buscar nuevo líder.