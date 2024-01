190 compromisarios de España, Portugal y Colombia se reúnen estos días en Cáceres con motivo de la 30 Convención Comercial de Informa D&B, empresa líder del sector de la información comercial con una cuota de mercado del 67%. Durante tres décadas, la compañía ha protagonizado una verdadera revolución digital y se ha adaptado con rapidez a los requerimientos de sus clientes. Su facturación supera los 70 millones de euros en nuestro país. Juan María Sainz, consejero delegado de Informa D&B, destaca que más de un millar de empresas extremeñas reciben los informes financieros que elaboran. El trigésimo congreso de la empresa experta en datos se clausura hoy en Cáceres con un mensaje claro: consolidar los buenos resultados de su último ejercicio. Comprar y vender datos es un negocio en el que son expertos.

Tres décadas de trayectoria hablan por sí solas de una empresa consolidada ¿Qué balance hace de esos 30 años?

Cuando llegué a Informa D&B la empresa tenía algo más de un año de vida y estaba estructurada, pero tenía muchísimas pérdidas. No se había comenzado a comercializar. Por eso me concentré en la venta. Puse en marcha una red comercial potente y abrí muchas delegaciones, entre ellas, la de Badajoz. Enseguida fueron hacia arriba las venas. En el año 1994 ya se intuía que no íbamos a parar de crecer.

Comenzaron con apenas veinte empleados en 1992. ¿Cuáles son las principales magnitudes de la empresa en la actualidad? (Volumen de facturación, empleados, número de clientes…)

A finales de 1993 ya éramos 48 empleados. Ahora en Informa D&B somos 360, y sumando filiales y empresas participadas, incluyendo Portugal y Colombia, somos unos 850 profesionales. Hemos cerrado 2023 con una facturación de 70 millones de euros, y en balance consolidado con las filiales sumamos 102 millones de euros.

¿Cómo ha sido trabajar cuando apenas se sabía de internet a hacerlo en la actualidad con el ‘big data’ como herramienta?

En la prehistoria de Informa D&B teníamos grandísimos problemas con la informática. Nuestros ordenadores eran de la marca ICL. En España solo había dos de este tipo. La conectividad con todo el mundo de la banca era muy difícil en unos momentos en los que el líder en informática era IBM. Fuimos la primera empresa del ámbito de los datos que entregábamos los informes por vía telemática en España y lo hacíamos a través de líneas telefónicas con primitivos módems. Vimos en internet una gran oportunidad, pues fuimos la primera compañía de Europa y la segunda del mundo en operar a través de la red de redes. Comenzamos a enviar nuestros informes de forma telemática el 15 de septiembre de 1996. Existen muy pocas webs nacidas hace 27 años que comenzaron operando, de entrada, en español, catalán, inglés y francés. Tuvimos mucha visión.

¿También utilizan la Inteligencia Artificial?

Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial y muchos no saben exactamente qué se saca de ella. Hace ya tres años que compramos una participación del 50 por ciento en una empresa especializada en procesamiento del lenguaje natural llamada Dail Software. Estamos actualmente preparando productos asumibles por el mercado. Ahora mismo es complejo, pues hay mucho ruido con el ChatGPT. En Informa D&B ya estamos utilizando internamente inteligencia artificial. Cargamos todos los días en nuestros informes muchos resúmenes de prensa, que se pueden elaborar por inteligencia artificial. Ya estamos también trabajando con la inteligencia artificial generativa.

José María García decía aquello de «¡ojo al dato!» ¿De dónde sacan ustedes los suyos?

De todas las fuentes públicas. Desde que comenzamos nuestra actividad la carga de datos fue una cosa básica el tratar todas las fuentes públicas. Al principio las empresas de nuestro sector se dedicaban a la elaboración de informes. Los clientes solicitaban información de otra empresa, se hacía una investigación y se elaboraba un informe a siete días o a tres si era urgente. Informa D&B fue la primera en el mercado creando antes una base de datos. De ahí que nuestros clientes pudieran obtener los informes online. Fuimos la primera empresa que compraba de forma masiva a los registros mercantiles los depósitos de cuenta. Teníamos que hacer la inversión con antelación, lo que significó un riesgo. Por eso tuvimos pérdidas al inicio de nuestra actividad. Ahora todos hablan de base de datos, pero entonces era muy novedoso operar así.

¿Somos conscientes los ciudadanos de la cantidad de información que dejamos en las redes cada día?

Los que trabajamos en Informa D&B sí, aunque creo que el ciudadano normal no. Yo tampoco soy especialmente cuidadoso con ello. Nunca me ha importado que hay información mía en la red, aunque no estoy en redes sociales.

¿Cuáles son sus principales clientes en Extremadura? ¿Les solicitan algún tipo de servicio en especial?

En Extremadura nuestro principal cliente es la Junta de Extremadura y operadores del sector financiero como Unicaja, Cajaalmendralejo o Banca Pueyo, entre otros. En total, superamos el millar de clientes en la región. También trabajamos para empresa privada, en muy diversos sectores. El servicio más habitual e importante es el informe financiero (con 70 pantallas de datos), que incluye las principales magnitudes de una empresa como accionistas, participaciones, pagos, opinión de crédito…

¿Si quiero exportar mis productos o servicios necesito ‘sine qua non’ informes de Informa D&B?

Hay dos fórmulas para ello. Una de ellas es asegurarse con una aseguradora de crédito, como es nuestra empresa matriz, Grupo Cesce, una empresa de gestión de riesgo comercial presente en nueve países. Otra fórmula es el autoseguro, en el que las empresas tienen acceso a empresas como Informa D&B, y con toda esa información deciden a quién le venden y a quién no. Nosotros también servimos para buscar a qué empresas se puede vender el producto o el servicio de nuestros clientes. Tenemos fórmulas de marketing muy interesantes. Estamos presentes en todo el ciclo de la venta.