Extremadura lleva "semanas" tratando de cerrar una reunión con Castilla-La Mancha

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha asegurado este martes que su departamento lleva "semanas hablando" con los responsables de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha para buscar una fecha en la que poder reunirse y hablar de infraestructuras pendientes que afectan a ambas regiones. "No es cierto lo que se está diciendo por parte de un partido político de que no contestamos a las llamadas que llegan desde Castilla-La Mancha para atender estos temas, no es verdad", ha manifestado en alusión al PSOE.

La Junta se reunirá con Castilla-La Mancha para agilizar el AVE En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, Martín ha informado de que los "contactos" entre ambos gobiernos autonómicos se han producido tanto "por vía telefónica como a través de correo electrónico". "Los temas están cerrados, carreteras e infraestructuras ferroviarias, lo único que falta es cuadrar agendas", ha subrayado el consejero. En enero se han mantenido tres conversaciones por correo electrónico, los días 10, 15 y 17, en los que ambas instituciones se han emplazado a buscar una fecha. Cabe recordar que el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "rectifique" a su consejero de Fomento, Nacho Hernando, por pedir que se trabaje "sin prisa" en la conexión por AVE entre ambas comunidades en la línea Madrid-Extremadura. "Los extremeños llevamos muchos años esperando ese corredor", por lo que ahora toca "acelerar los trabajos y que las decisiones se tomen pronto", ha señalado Martín a preguntas sobre este asunto. Por su parte, la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, pidió ayer que la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, deje su "política partidista" con el AVE y responda a la petición de reunión que le viene realizando desde hace "meses" el Gobierno de Castilla-La Mancha para abordar la situación de dicha infraestructura. A su juicio, Guardiola se dedica a utilizar redes sociales para referirse al AVE mientras que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha "todavía no ha obtenido respuesta" a su petición de reunión con la Junta.