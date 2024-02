Esto es lo que dice el ministro Carlos Cuerpo de su encuentro con estudiantes en su antigua facultad de Extremadura

Extremadura ha sido el primer destino oficial de Carlos Cuerpo en su faceta como ministro del Gobierno de España. El responsable de la cartera de Economía ha vuelto a sus raíces y no ha dudado en sacar pecho y tirar de orgullo extremeño en su red social de X, donde ha presumido de su tierra.

Los pots de Cuerpo no han parado desde que ha llegado esta mañana a la región. Primero ha estado en la Cámara de Comercio de Badajoz. "Fructífero encuentro con empresarios extremeños, con quienes he compartido la fortaleza de la economía española en tiempo de internacional", ha dicho el dirigente socialista, a lo que ha añadido: "Y la importante oportunidad de los fondos Next Generation para Extremadura".

La parte más sentimental de su visita ha sido, a tenor de lo que ha compartido en las redes, su paso por la Universidad de Extremadura, de la que fue uno de sus alumnos más sobresalientes.

Y esto es lo que ha dicho: "Emocionante volver a la que fue mi casa, la Facultad de Economía de la Universidad de Extremadura, y poder conservar y responder a las preguntas de los estudiantes. Desde el Gobierno trabajamos para que los jóvenes de todo el territorio tengan más y mejores oportunidades".

Tras dar cuenta de la entrevista que ha concedido a Canal Extremadura Televisión, Cuerpo ha finalizado compartiendo la que ha calificado como "productiva reunión con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a quien he transmitido el compromiso del Gobierno con el diálogo para el avance de la región". Y ha concluido: El Gobierno tiene la mirada puesta en la comunidad, que ya ha recibido 2.140.000 millones de euros".