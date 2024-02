El sustituto de Guillermo Fernández Vara saldrá de tres candidatos: Miguel Ángel Gallardo, el primero que dio el paso, Lara Garlito, y José María Vergeles, el último en apuntarse a la carrera como secretario general del PSOE extremeño. Los tres han celebrado actos públicos este domingo para presentar sus candidaturas.

José María Vergeles

El exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, ha anunciado su candidatura a las primarias en el parque de San Fernando de Badajoz, donde está la escultura en homenaje al exalcalde Manolo Rojas. Arropado por una veintena de personas, entre las que se encontraban el exportavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, la senadora María Teresa Macías, el exgerente del Servicio Extremeño de Salud, Celiciano Franco, el exgerente del Sepad, José Vicente Granado y el exdirector general de Universidades, Juan José Maldonado, Vergeles ha asegurado que él es la cara visible de un grupo de personas que concurren a las primarias "solo a favor del PSOE, no contra nada ni contra nadie", con el objetivo de que siga siendo el partido "de referencia" de los extremeños y recuperar el gobierno de la Junta de Extremadura.

"A mí me van a encontrar siempre en el consenso, jamás en el disenso; me van a encontrar en la unidad, jamás en la desunión", ha afirmado Vergeles, quien ha defendido que en las primarias "no hay adversarios", sino compañeros que presentan distintos modelos políticos para que los militantes decidan, que será "lo que respetemos todos después."

Lara Garlito

Aplausos, besos, abrazos... Así han recibido esta mañana más de 300 personas en Badajoz a Lara Garlito, precandidata a las primarias del PSOE de Extremadura. La actual vicepresidenta de la Asamblea se ha dado un baño de multitudes y ha enseñado músculo en un acto en el hotel Zurbarán, donde incluso le han hecho un pasillo para recibirla. Está preparada. Lo ha dicho ella misma y también los encargados de presentarla, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade, y la presidenta del PSOE local, María Ángeles Martín de Prado.

"Vamos a ganar y la próxima secretaria general del PSOE en Extremadura tendrá nombre de mujer", ha afirmado Garlito, cuya intervención ha sido interrumpida por constantes aplausos de los militantes. "Me dais la fuerza y las ganas para decir que estoy preparada para ser la primera secretaria general del PSOE de Extremadura, lo sé. Este partido lo necesita y necesita un PSOE unido, fuerte y renovado", ha defendido la precandidata, que en sus primeras palabras ha querido dejar claro que para ella Extremadura "es una: Cáceres y Badajoz". Para que no quede duda de ese sentimiento ha elegido a la capital pacense para el arranque de su campaña, que cerrará en la cacereña, en su agrupación local.

Miguel Ángel Gallardo

El presidente de la Diputación Provincial de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha elegido Trujillo para presentar su proyecto ante medio millar de asistentes. “Sé lo que arriesgo y me presento con valentía para ser el presidente de la Junta de Extremadura, soy consciente de que dejando de ser alcalde voy a contribuir a construir Extremadura”, ha puesto de manifiesto ante la ovación unánime del aforo. En esa línea, ha expresado en que su proyecto será "valiente" y "sin complejos" para acabar con la Extremadura "de la resignación".

“Quiero construir un PSOE desde abajo y de cambio, deseo un partido basado en la ilusión, en la esperanza,”, ha añadido.

El proceso

Una vez registradas y validadas, cada candidatura tendrá hasta el 14 de febrero para presentar los avales que exige el reglamento de funcionamiento de desarrollo de los estatutos federales del PSOE. El número mínimo de avales es del 6% y del 10% como máximo del censo de militantes cerrado a fecha de 1 de febrero.

Tras la presentación de los avales y una vez validados por la comisión de Ética del PSOE de Extremadura, las candidaturas se convierten en oficiales y del 16 de febrero al 1 de marzo se desarrollará la campaña electoral. Durante esas dos semanas, además, se celebrará un debate entre los candidatos o candidatas a la secretaría general del PSOE de Extremadura, según detalló el PSOE extremeño en un comunicado.

Por último, el sábado 2 de marzo está previsto que se celebre la votación. Tras los resultados de esta votación, si ninguna de las candidaturas obtiene más del 50% de los votos emitidos, se repetirá la jornada de votación en una segunda vuelta a la que ya solo concurrirán las dos candidaturas que hayan obtenido más votos. Esa segunda vuelta se celebraría el sábado 9 de marzo.