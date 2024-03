Victoria Federica disfruta de los toros en Olivenza

La feria taurina de Olivenza es un polo de atracción de famosos y una de las 'celebs' que no se pierde un festejo importante es la sobrina del rey Felipe VI Victoria Federica. Toda una musa taurina, Victoria Federica ha dejado rastro en su perfil de Instagram de su posible paso por el coso oliventino, donde este domingo actuaba su amigo especial Roca Rey junto a Juan Ortega y Morante de la Puebla. Un cartel que quedó deslucido por los toros de la familia García Jiménez.

Aunque la aristócrata influencer no se ha fotografiado en Olivenza -al menos no ha publicado ninguna instantánea suya- sí ha colgado una 'storie' en Instagram de los tendidos llenos de público y los dos alguacilillos en el albero. La hija de la infanta Elena es una apasionada de la tauromaquia y la apertura de la temporada taurina en Olivenza es, sin duda, una de las citas del año para los aficionados de los toros, con el aliciente para ella de que protagonizaba uno de sus carteles Andrés Roca Rey, con quien se le ha llegado a relacionar sentimentalmente. La joven recibió en 2023 el premio Juventud y Tauromaquia en la presentación de la ferida de San Isidro de Las Ventas. Este año, pasaba el testigo a otra taurina de renombre, Tana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo.

La corrida de este domingo prometía, pero Juan Ortega y Roca Rey se consolaron con una oreja, mientras que Morante de la Puebla se fue de vacío. Estos dos últimos compartirán de nuevo cartel en Extremadura en la plaza de toros de Mérida junto al extremeño Alejandro Talavante el próximo 27 de abril, fecha en la que tal vez Victoria Federica regrese a la región.

La instantánea que ha publicado Victoria Federica en sus 'stories' de Instagram / IG

Hace unos días saltaba la noticia de que la nieta del rey emérito fichaba por el concurso de televisión 'El Desafío' que emite Antena 3. Al parecer, Victoria Federica habría puesto dos condiciones para participar en el talent show, que será su debut televisivo. Según han publicado algunos medios, una es que no hablará de ningún miembro de su famiilia y, la otra, tiene que ver con el cuidado de su imagen ya que no vestirá piezas con las que no se vea o sienta cómoda. Será una nueva experiencia para la joven, acostumbrada hasta ahora a los eventos de postín y pasarelas de moda.