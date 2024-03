La prevención es la clave en la batalla contra las cardiopatías, pero en caso de infarto la rapidez salva vidas

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte del mundo y Extremadura no es ajena a esa realidad, con 254,4 casos por cada 100.000 habitantes, según la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón. Insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, arritmia cardíaca, miocardiopatías, valvulopatías, angina de pecho e infarto de miocardio son algunas de las patologías más habituales.

Jorge Valiente

Afortunadamente, la prevención, la tecnología y los conocimientos de los profesionales de la salud permiten el abordaje con éxito de estas enfermedades en sus distintos estadios. Hacer poco o nulo ejercicio y el exceso de calorías en la dieta son, en gran parte, responsables de la aparición de anginas de pecho e infartos de miocardio. La clave está en intervenir antes de que se presente la enfermedad y sobre eso los expertos tienen mucho que contar. Existen tres equipos en la sanidad pública y uno en la privada en Extremadura especializados en atender infartos y anginas de pecho. ¿Quieren saber cómo trabajan?

Pablo García, cardiólogo; Severino Pérez, internista; y Javier Fernández, cardiólogo; los tres profesionales de Hospitales Parque, durante la mesa de expertos. / Jorge Valiente

El Periódico Extremadura ha reunido en una mesa de expertos a tres profesionales extremeños de larga experiencia y reconocido prestigio para hablar de métodos y cuidados en la prevención de infartos, sus tratamientos, así como la cirugía y nuevas tecnologías para luchar contra estas dolencias. Severino Pérez, especialista en Medicina Interna en Parque San Francisco; Javier Fernández Portales, especialista en Cardiología en el mismo hospital; y Pablo García, especialista en Cardiología en Hospital Parque Vegas Altas y Hospital Parque San Francisco, destacaron los avances producidos en este ámbito durante un debate en la hemeroteca.

El perfil habitual del paciente cardiovascular corresponde al de un varón a partir de los cuarenta o cincuenta años en adelante. «La enfermedad cardiovascular no te cae del cielo. Se va fraguando con una serie de hábitos y factores de riesgo que van adquiriéndose a lo largo de la vida, como pueden ser diabetes, hipertensión o tabaquismo, a los que se han ido incorporando otros nuevos, como la polución ambiental, los estilos de vida estresantes, así como la generalización de trabajos sedentarios y la sobrealimentación. En general, la combinación de poco ejercicio y excesivo consumo de calorías aumenta la tasa de eventos cardiovasculares», explica Pablo García. Sin embargo, los avances producidos en Cardiología y otras especialidades que abordan estas patologías han logrado detectarlas y tratarlas con antelación, lo que redunda en una mayor esperanza de vida del paciente. «La cardiología no trata solo de tratar al paciente que ya ha enfermado, sino que interviene sobre los factores que desencadenan la enfermedad. Y no solo atañe a los profesionales de la salud, sino también desde entidades públicas, educando a la población en actividad física y hábitos saludables, divulgándolos en medios de comunicación. En realidad nos atañe a todos como sociedad», afirma.

Severino Pérez, internista, añade que lo importante es identificar los factores de riesgo y aporta el dato de que uno de cada tres pacientes mayores de 60 años es hipertenso, pero diagnosticados están muy pocos. Y lo mismo sucede con los diabéticos.

Miguel Ángel Muñoz, redactor jefe, presenta la mesa de expertos. / Jorge Valiente

Sin embargo, la tecnología para tratar el problema ha mejorado de forma exponencial en las últimas décadas. De hecho, la mayoría de las pruebas que se realizan ahora no existían hace apenas unas décadas. Así lo explica el cardiólogo Javier Fernández, quien añade que las insuficiencias cardíacas y todos los factores de riesgo cardiovasculares se han mitigado muchísimo gracias a las políticas de prevención. «Realmente, ahora nos ocupamos de los antes se llamaba cardiología geriátrica por la edad de nuestros pacientes, con una media que supera los 70 años. La enfermedad cardiovascular ha crecido dos décadas. Encontrar a alguien menor 40 años con una enfermedad coronaria importante es debido a que claramente tenía algún perfil genético no diagnosticado. O se trata de pacientes que nunca han tenido hábitos saludables. Por cierto que estos hoy en día no están asociados a nivel económico alto. La arterioesclerosis coronaria ha retrasado su aparición a 65-70 años y sus consecuencias también. El número de trasplantes cardíacos ha disminuido muchísimo porque no ha apenas pacientes con enfermedad severa jóvenes. Cada día cuidamos más nuestro aparato circulatorio y eso ha sido gracias a políticas de prevención nacionales e internacionales», indica.

La mesa de expertos extremeños de Hospitales Parque se desarrolló en la hemeroteca de El Periódico Extremadura. / Jorge Valiente

¿Deporte sí o no?

Un punto muy controvertido en la actualidad es hasta qué punto la práctica deportiva es positiva o negativa para nuestra salud cardíaca. ¿Es perjudicial para nuestro corazón la sobreexposición deportiva? Los expertos, al respecto son tajantes. «Los esfuerzos extenuantes no son sanos a partir de ciertas edades. Casi un tercio de los pacientes con infarto agudo han realizado previamente un ejercicio al límite, que no te deja hablar a la vez que lo ejecutas. De hecho, algunos tipos de arritmias no malignas están relacionados con ellos», explica Javier. Severino añade que lo importante es adecuar el ejercicio a la edad y condición física. Pablo García señala que para «desarrollar una actividad física moderada no hace falta ir al cardiólogo. Y eso es recomendable a todos los niveles de riesgo siempre que no haya un antecedente de patología cardiovascular. Si se ha tenido un ictus o infarto previo es preciso asesoramiento profesional».

¿Cuáles son las patologías más habituales en Extremadura? Principalmente, la cardiopatía isquémica (infarto y angina de pecho). La arterioesclerosis es un proceso de envejecimiento de las arterias que está acelerado por cuestiones genéticas y factores ambientales, siendo uno de los más peligrosos el consumo de tabaco y la obesidad que lleva a la diabetes. En general, en la sociedad actual se es muy consciente de en qué consiste un estilo de vida saludable. «La sobrealimentación actual del ser humano irrumpió hace siete décadas tan solo. Cualquier euro invertido en fomentar hábitos sanos de vida tiene repercusión en todos los ámbitos de la sociedad. Nosotros atendemos a los fracasos de esa prevención», puntualiza Javier Fernández.

Extremadura es una de las comunidades con tasas de infarto más altas y esta está condicionada por la alimentación y el envejecimiento de la población. «Hemos avanzado en el tratamiento agudo del infarto. A partir del minuto cinco de sufrirlo comienza la muerte cerebral. Cuanto antes lleguemos y abramos esa arteria por medios mecánicos o químicos podremos limitar sus consecuencias», añade el cardiólogo.

También el consumo de café y alcohol diario se puso sobre la mesa de debate. En el primer caso, existen estudios que relacionan el consumo moderado de café con un efecto neutro o protector sobre la enfermedad cardiovascular. En el del alcohol son tajantes: no existe ningún consumo saludable.

Señales y síntomas

Identificar de forma temprana los síntomas de la angina de pecho o el infarto es clave para atajar el problema con éxito o con menos consecuencias. El infarto se produce cuando la arteria se ha obstruido por completo y hay que actuar inmediatamente porque no llega oxígeno al músculo cardiaco y se mueren sus células. Una angina de pecho puede ser reversible, mientras que en el infarto si no se actúa rápidamente las consecuencias pueden ser fatales.

Existen una serie de síntomas clásicos. Por regla general, aparece un dolor en el centro del pecho, que no se señala a punta de dedo, sino con mano abierta. El dolor se irradia a otras zonas como la garganta, mandíbula y cara inferior del brazo izquierdo. También aparecen sudoración o náuseas en algunos casos. Sin embargo, existen otras manifestaciones más atípicas, que son frecuentes en el sexo femenino, como falta de aire, molestias en el estómago, nerviosismo y ansiedad.

«En general, ante cualquier dolor difuso, con intensidad preocupante entre el ombligo y la mandíbula superior que no se puede achacar a nada en concreto, hay que acudir cuanto antes al profesional y consultar. Una sencilla prueba como el electrocardiograma va a marcar la diferencia entre un abordaje precoz y otro cuando ya no haya solución. Lo importante es evitar la muerte súbita», indica el doctor Fernández Portales.

A nivel tecnológico, aparte del electrocardiograma, las pruebas para detectar y tratar patologías han aumentado en número y eficacia. Resonancia cardíaca, test genético y medicaciones efectivas redundan en pacientes longevos a pesar de tener una enfermedad de este tipo. Severino contextualizó este dato explicando que cuando era médico residente había que solicitar un cateterismo, que podría tardar días en aprobarse. Ahora, por ejemplo, en los Hospitales Parque de la región apenas se tarda media hora en aplicarlos. Otro dato revelador del salto asistencial es que en el año 2000 había en Extremadura solo había una sala hemodinámica para tratar infartos, mientras que actualmente hay 3 en Badajoz, 1 en Mérida, 2 en Cáceres, en hospitales públicos y una privada en Hospital Parque de Cáceres. «Desde que vivo en Cáceres estoy mucho más tranquilo», concluye el doctor Javier Fernández.

Así, explica en qué consiste la angioplastia primaria, una técnica muy utilizada en infartos. «El árbol vascular nace del corazón y somos capaces de encontrar el camino a través del pulso radial, donde introducimos un catéter guiado por rayos x. Vemos la arteria que está obstruida y pasamos una guía con una prótesis de 3 milímetros de diámetro. A los pocos minutos la mejoría es muy evidente. En definitiva, la cirugía cardíaca ha mejorado mucho, pero se trata sobre todo de evitarla».

Mejor prevenir

En resumen, las enfermedades cardíacas son las que mejor se atajan a través de cambios en los hábitos de vida (alimentación y ejercicio). Incluso hay estadísticas que señalan que el 80% de los infartos podrían ser evitables con aplicándolos. La prevención debe comenzar lo más pronto posible, desde los 40 años. Los extremeños, además de los hospitales públicos, cuentan con tres Hospitales Parque en la región, en Cáceres, Don Benito y Zafra, todos ellos dotados con especialistas punteros como los doctores Severino Pérez, Javier Fernández Portales y Pablo García. La clínica de Cáceres cuenta con la única Unidad de Hemodinámica de un hospital privado de Extremadura, pero, como han indicado ellos, se trata ante todo de prevenir estas patologías con actividad física y buena alimentación.