Los viajes del Sepad para mayores de 55 años serán un 20% más baratos

Los viajes del Imserso extremeño ya están en marcha. El nuevo programa de la Junta de Extremadura, denominado ‘55 y más’, para que los extremeños mayores de 55 años viajen con descuentos a múltiples destinos comenzó ayer la venta y comercialización de los paquetes, que son gestionados por casi una decena de agencias de viajes de la región. Son estas las que asumen la organización de los viajes y también los descuentos, que rondarán el 20% respecto al precio del mercado, ya que la Junta no aporta financiación a este programa. «La Junta no aporta más que la seguridad y las garantías de haber revisado los viajes y haber estudiado las condiciones de las empresas que colaboran», señaló ayer Estrella Ángeles Martínez Lavado, directora gerente del Sepad, la entidad encargada de este nuevo programa que busca fomentar el envejecimiento activo y atender la soledad no deseada.

Por eso, la iniciativa va destinado a todos los extremeños que superen esa edad sin más condiciones que ser personas autónomas, es decir, que no necesiten ayudas para las actividades de la vida diaria, aunque podrán llevar a un acompañante. «La población objetivo son las 315.000 personas que están en esa franja de edad (a partir de 55 años) porque lo que intentamos es crear una costumbre que sea buena a futuro para el envejecimiento activo, para fomentar la curiosidad y la socialización entre las personas del mismo entorno y edad», destacó Martínez Lavado. «Este es el primer año, vamos a ver qué respuesta hay y a mejorar todo lo que podamos, porque lo que pretendemos es que sea una iniciativa que siga durante muchos años y que cada vez se sumen más agencias. Ya está en marcha en otras comunidades y es muy interesante para las empresas porque se activa un nicho de población que está ahí y que nosotros podemos fomentar», precisó la gerente del Sepad.

De momento, esta primera edición se desarrolla con ocho empresas participantes: Costa y Paisajes, Viajes El Corte Inglés, Viajes Halcón, IAG7 Viajes, B Travel, Viajes Cibeles, Vegaltour y Nautalia. Y ya tiene fechas: los viajes se desarrollarán entre el próximo 3 de mayo y el 15 de marzo de 2025.

Vuelos charter y cruceros

Para ello la Junta anunció que ayer se abrió el plazo para la venta de los paquetes de viajes que incluyen 330 salidas este año a 137 destinos nacionales e internacionales con vuelos charter a determinadas rutas desde el aeropuerto de Badajoz. Hay otros viajes con vuelos desde los aeropuertos de Madrid, Sevilla y Lisboa, pero en todo caso incluyen los traslados en autobuses desde Extremadura hasta los puntos de partida fuera de la región.

Los viajes nacionales deberán tener una estancia mínima de 4 días y 3 noches, mientras que los internacionales serán de un mínimo de 6 días y 5 noches. Además, también se contemplan dentro del programa varios cruceros por el Mediterráneo o por el mar del Norte. Las tarifas incluyen además de los desplazamientos, el alojamiento en hoteles de un mínimo de tres estrellas en régimen de pensión completa y, al menos, tres excursiones o visitas culturales por viaje. También todos los trayectos cuentan con un guía acompañante o, en su defecto, un guía local. Estas son algunas de las condiciones de los viajes incluidos en esta nueva iniciativa que es fruto de un convenio de colaboración entre la Junta y la Asociación Europea de Agencias de Viajes de Extremadura (Aedavex), publicado ayer en el DOE.

«Queremos que la gente viva mejor y el ocio y el viaje forma parte casi de nuestra terapia para ser felices en la vida y, además, queremos poner en valor nuestras empresas, que puedan sacar y traer a gente», destacó ayer la consejera de Turismo, Victoria Bazaga.

Desde Benidorm hasta Uzbekistán Los viajes que las agencias de viajes ofrecen a través del Sepad dentro del programa ‘55 y más’ incluyen un total de 137 destinos dentro y fuera de la Península. Según detalla la Junta, dentro de la Península se ofrecen viajes a comunidad como Galicia, Asturias o el País Vasco, además de rutas concretas a lugares de Cádiz, Málaga, Benidorm o Gerona, así como a las lista de Lanzarote, tenerife, Ibiza o Gran Canarias. También hay opciones para viajar al norte de Portugal, a la zona sur del Algarve o incluso a sus islas: Azores o Madeira. Fuera de la Península, entre los destinos internacionales se incluyen países de Europa como Italia, Alemania, Grecia, Albania o una ruta por las ciudades imperiales (Praga, Viena y Budapest), pero también hay rutas más lejanas entre las que la Junta destaca Rumanía, Turquía, Egipto, Cuba, Marruecas, Tailandia, Jordania, Vietna, China e incluso la antigua república soviética de Uzbekistán, enAsia central. Asimismo, dentro del programa también hay disponibles varios cruceros por el Mediterráneo o por el mar del Norte. Para los viajes internacionales las rutas de avión se establecen desde aeropuertos autorizados como el de Badajoz, Sevilla, Madrid y Lisboa.

