Natural de Cáceres, apostó por estudiar ingeniería informática en su localidad natal. Posteriormente se siguió formando en la materia, con un título de experta en ingeniería inversa e inteligencia Malware. Ha logrado una gran participación en la National CyberLeague de la Guardia Civil. En Málaga desempeñó las funciones de técnico en operaciones de sistemas informáticos. En la actualidad, compagina un Máster de Ciberseguridad con su trabajo como QA Engineer en una empresa con sede en Extremadura.

¿Nos puede explicar las funciones de la figura del QA Engineer?

Un QA Engineer se encarga de comprobar que el producto funciona correctamente antes de que se lance al mercado. Esto se realiza mediante pruebas, que pueden ser manuales o automáticas mediante código.

Cada día que pasa su sector tiene más importancia en la sociedad, debido a la continua digitalización. ¿Hasta qué punto cree que puede ser relevante?

Somos una sociedad que cada día está más digitalizada. La tecnología actualmente es indispensable para la vida, ya que la hemos integrado tanto en nuestra vida que no podemos vivir sin ella. El papel del sector de la tecnología es relevante, ya que necesitamos a profesionales que se encarguen de que todos los engranajes funcionen correctamente.

¿Hasta qué punto la ciberseguridad protege a las personas?

Es exactamente igual que poner un candado a la puerta de tu casa. Te da cierta seguridad, pero no es inquebrantable. Como en todo, hay candados mejores y peores. También pasa con la ciberseguridad, cuantas más puertas tengan que derribar los malos, mejor. La ciberseguridad es muy importante debido al gran número de operaciones que realizamos a través de un dispositivo electrónico y no siempre se le da la importancia que se merece. Todo el mundo piensa “¿y a mí quién me va a robar?”, pero no es hasta que nos pasa a nosotros cuando ponemos en valor proteger también nuestros dispositivos. No creo que nadie quede abierta la puerta de su coche con las llaves puestas y se vaya a dormir.

¿Qué debe tener alguien que haya estudiado su carrera?

Como cualquier ingeniería, es una carrera que tiene muchas asignaturas de matemáticas, por lo que una de las virtudes debe ser el ingenio o la lógica. Pero la principal es la constancia y las ganas, sin eso no hay nada.

¿Estudiar ingeniería informática es tan complicado como dicen?

Todas las carreras tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. No considero que sea una carrera excesivamente difícil, pero sí tienes que ser constante y sobre todo, tener motivación.

Dicen que es una profesión muy demandada. ¿Está de acuerdo?

Totalmente. Actualmente hay mucha demanda en el sector, pero también hay mucha oferta, ya que no es una profesión reglada como tal y no se necesita tener el grado para poder ejercer como informático. Por lo tanto, hay trabajo, sí, pero como en todos lados, unos con mejores condiciones que otros.

¿Cree que en Extremadura hacen falta más empresas como para la que usted trabaja?

Por supuesto. Las empresas de Extremadura tienen que apostar por la tecnología.

¿Qué puede hacer por las personas la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas por nosotros, pero no es una persona. Se puede usar para facilitarnos la vida y hacernos las tareas más amenas, pero en ningún caso es sustitutivo de una mente humana, al menos por el momento.

Tiene varios reconocimientos a nivel nacional sobre retos en el ciberespacio. ¿Cómo lo valora?

Muy positivamente. La ciberseguridad es muy importante y poder formarme en ella e ir creciendo dentro del sector me parece genial.

¿Cree que la región debe hacer una apuesta decididapor la tecnología?

Sin duda. Actualmente la mayoría de las empresas del sector ofrecen teletrabajo. Puede ser una buena oportunidad para Extremadura, aprovechar esto para que toda la gente que se fue a Madrid o a otras grandes ciudades a trabajar pueda volver a su tierra.

¿Qué le parece que se apueste por proyectos como la Mina de Cañaveral?

Mientras que sea un proyecto sostenible con el medio ambiente y dé trabajo en Extremadura, me parece buena idea, la verdad.