Mantuvo la esperanza hasta el último momento, pero finalmente la Cofradía Infantil no arriesgó y un Lunes Santo más, el silencio fue el protagonista en las calles de Mérida. «Agradeceros que estéis aquí, porque a pesar de no poder salir por la lluvia, el Señor y su Madre saben que estamos con ellos los 365 días del año», dijo Agustín Delgado, hermano mayor de la cofradía, a los cientos de nazarenos (son 713), portadores y costaleros tras anunciar que los tres pasos finalmente no salían del templo.

La estación de penitencia estaba previsto a las 20.30, cuando una fina lluvia mojaba las calles de Mérida. Retrasaron la salida primero a las 21.00 y luego a las 21.30, anunciado además que se acortaba recorrido: calle Santa Julia, Concepción (la petalada a la Virgen del Rosario es uno de los momentos álgidos de la procesión), Moreno de Vargas y Félix Valverde Lillo. El reloj de la plaza de España dio puntual su campanada y la puerta de la concatedral no se abrió, mal presagio que finalmente confirmó a las decenas de personas congregadas en la carrera oficial con paraguas que un Lunes Santo más no habría estación de penitencia. Finalmente sí se abrieron las puertas, pero no salió Jesús de Medinaceli, ni el Cristo de las Injurias, ni la Virgen del Rosario, que lucía dispuesta y bella, restaurada, a la luz de las velas bajo el palio de plata. La Banda Municipal de Guillena (Sevilla) le cantó la Salve ante los cientos de fieles congregados. «Hoy es un Lunes Santo diferente, de decepción», reconocía Delgado. Y no solo por lo que suponía salir a la calle tras dos años de encierro a causa de la pandemia, sino porque el Lunes Santo es el día grande de la Infantil y porque además en este 2022, cumple celebra su 75 aniversario. Este martes continúa la previsión de lluvia en Mérida y serán las cofradías de Las Lágrimas y el Calvario las que tengan que mirar al cielo. La primera inicia recorrido a las 19.00 horas en la parroquia de San Juan con dos pasos: Jesús de la Humildad y María de las Lágrimas, que lucirá restaurada. Por su parte, en el Calvario la procesión se iniciará a las 21.00 horas con cuatro pasos: Jesús Orando en el Huerto, La Flagelación, Jesús Nazareno y María de la Amargura. Esta se canceló en un primer momento por falta de portadores, pero finalmente saldrá si la lluvia lo permite.