El SES convoca a los MIR el lunes

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha convocado a los Médicos Interno Residentes (MIR) para una reunión el próximo lunes. La gerencia del área de salud se dirigió a ellos ayer a última hora de la noche para tenderles de nuevo la mano, aunque por el momento desconoce si el encuentro será para ofrecerles una nueva propuesta para solucionar la falta de supervisión.

"Esperamos que sea una reunión cordial, de diálogo y que aporten nuevas ideas para encontrar un fin común a esta situación en la que nos encontramos", dicen los MIR en un comunicado. Por el momento mantienen la huelga durante todo el fin de semana y el lunes.

Cabe recordar que los residentes reivindican aumentar la plantilla de los servicios de Urgencias para garantizar la supervisión y mejorar la atención al paciente ya que, como han denunciado, en estos momentos estas labores no se cumplen de forma correcta debido a la saturación que tienen los facultativos por la falta de personal. El SES les ha propuesto reorganizar el servicio para poder contar con un adjunto más a partir de mañana y con otro a partir de enero. En cambio los residentes no la han aceptado porque no parte de la contratación de más personal y porque el refuerzo solo solucionará el problema en algunos turnos y las noches y fines de semana se mantendrán igual que hasta ahora.