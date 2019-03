Sin ellos no habrían existido Poe, Capone ni Elvis

Mentores, socios, cónyuges, musas, colegas, amantes, amigos, parientes, entrenadores... un discreto ejército de héroes anónimos han ayudado a escribir la historia a la sombra de iconos de mundos tan diversos como el arte, el cine, la ciencia, la literatura, el deporte, el crimen, el diseño o la política. Porque «detrás de cada gran persona hay alguien que posibilita su ascensión», afirman los autores de Quién, qué, cuándo. Los cómplices olvidados por la historia (Nórdica Libros), Jenny Volvovski, Julia Rothman y Matt Lamothe. Nombres como Marilyn Monroe, Elvis Presley, Walt Disney, Coco Chanel, Edgar Allan Poe, Charles Darwin y Al Capone se suceden hasta alcanzar un total de 60 en este cuidado volumen junto al de hombres y mujeres –también un perro, el de la poeta Emily Dickinson– que marcaron sus vidas e influenciaron sus carreras.

«Son historias humanas: de amor, rivalidad, obsesión, privaciones y pasión», apuntan los autores en la introducción. Y las preguntas surgen: ¿Podríamos hoy leer Lolita si la mujer de Nabokov, Vera, no la hubiera rescatado literalmente de las llamas? ¿Habría sido Muhammad Ali la leyenda del boxeo que fue si a los 22 años, no hubiera conocido al policía Joe Martin, que como hobby se dedicaba a entrenar a púgiles? ¿Conoceríamos en la actualidad las enseñanzas y la filosofía de Cicerón si en la Antigua Roma el instruido esclavo Tirón no hubiera registrado las palabras de su maestro? O ¿habría hallado Louis Armstrong el camino para ser un icono del jazz si un comerciante de carbón de Nueva Orleans llamado Louis Karnofsky no le hubiera puesto en las manos una trompeta?

Durante un trabajo de ocho años, los tres autores y coordinadores del libro eligieron primero a los protagonistas que creían que debían ser sacados del olvido y luego buscaron a una sesentena de expertos que pudieran escribir sobre ellos y a otros tantos ilustradores y diseñadores para retratar a estos cómplices de la historia. Valgan como muestra los 10 ejemplos seleccionados.