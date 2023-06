'Sálvame' está viviendo sus últimos días. El programa que lleva más de 14 años acompañando a los españoles en las tardes de Telecinco se despide el 23 de junio. Telecinco se prepara para iniciar un nuevo e importante ciclo a partir de la próxima temporada. La nueva dirección de Mediaset, encabezada por Alessandro Salem, ha decidido cancelar 'Sálvame'.

Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE y ha adelantado El Mundo, Ana Rosa Quintana salta a la franja de tarde para cubrir el hueco que deja el espacio comandando por Jorge Javier Vázquez.

De esta manera, se cumple una de las promesas de los nuevos directivos: reformar por completo Telecinco de manera gradual y terminar con los programas más nocivos de su parrilla, enfocándola hacia unos contenidos familiares y aptos para todos los públicos.

A dos semanas del final, los sentimientos están a flor de piel. Belén Esteban paralizó completamente el programa este miércoles con un emotivo mensaje a Jorge Javier Vázquez. El presentador se encuentra de baja desde hace unas semanas y no tiene previsto volver a Mediaset por el momento.

"Yo vengo hoy sin maquillar como Rosalía porque somos artistas las dos y no me hace falta maquillaje, me quiero dirigir a una persona" comenzaba diciendo la de Paracuellos, augurando que lo que quería contar iba a ser importante.

"Quiero mandar un mensaje a una persona muy especial para mí. Esa persona se llama Jorge Javier Vázquez. Te quiero decir que el día 23 se acaba 'Sálvame', el programa del que tú y yo, y todos nuestros compañeros, tenemos que estar muy orgullosos", empezaba diciendo.

"Hemos tenido muchas críticas, cuando hacíamos un 20% o un 30% (de audiencia) no había cojones a meterse con nosotros. Ahora, todo el mundo nos critica", remarcaba.

Acto seguido, pide la vuelta de su amigo: "Jorge, tienes que hacer un esfuerzo. Sé que estás de baja porque no te encuentras bien, pero el día 23 tienes que estar aquí porque todos mis compañeros y toda España te necesita".

"Solamente te quiero decir, Jorge, que el día 23 me gustaría que estuvieras a nuestro lado porque te echamos de menos. Para mí, el mejor presentador que ha habido en Mediaset y en España es Jorge Javier Vázquez".