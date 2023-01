Fitur y La Orgía Perpetua

En La Orgía Perpetua, Mario Vargas Llosa, analiza uno de esos libros que han marcado la historia de la literatura: Madame Bovary. En él, Gustave Flaubert marca los inicios de la novela moderna, con un texto que siempre me ha conmovido. El autor francés se encontraba en una permanente vorágine creativa (esa ‘orgía perpetua’) que está en los cimientos de esta obra maestra de la literatura. Pues creo que con la Feria Internacional del Turismo que acabó el domingo sucede algo parecido. Las instituciones extremeñas y los agentes del turismo regional están durante unos días auténticamente on fire promocional. Detrás del estand, las demostraciones de cocina en vivo hay un trabajo muy fértil que quizá no trasciende a los medios y que tiene lugar en el recinto: son los encuentros business to business y que este año han estado a rebosar. Hacía tiempo que no veía tanto entusiasmo y tantas ganas de hacer negocio. Aunque para entusiasmo el que le pone el director general de Turismo Francisco Martín, a cada presentación a la que acude como ponente, que es a casi todas. Pide aplausos, anima a los intervinientes, alaba el trabajo de todos… con un discurso encendido en el que la pasión prima. No voy a negar que a veces es un poco insistente con los datos y que se le va la vida en cualquier anuncio que hace. Pero si él no pone pasión ¿quién la va a poner? Suda y siente la camiseta como pocos. Eso a las alturas que estamos es casi un milagro. Otra cosa son las visitas reales. Todos los apoyos son necesarios y bienvenidos, pero a veces siento que son como fuegos de artificio. Esta última de Felipe VI y Letizia ha durado un par de minutos y creo que hay mucho paripé en ella. Al final todo se reduce a una foto con el discreto glamur de la realeza y un titular algo forzado. Finalmente, como siempre, el maratón de ruedas de prensa del estand se hace cada vez más cuesta arriba. Quizá sea la edad, pero asimilar tanta información en tan poco tiempo es realmente agotador. Sin embargo, el balance final vuelve a ser positivo.