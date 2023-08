Qué sería de nosotras sin ellas. A mí en un bar un tío me agarró la cabeza así y me quiso forzar un beso. Nadie más que mi amiga me ayudó a zafarme de él, al que arañé y empujé con todas mis fuerzas hasta que pude escaparme y evitar que me metiera en el baño del bar y me hiciera un Alves. Qué asco el fútbol, así, como sinónimo de bestia. De mi madre se reían porque le gustaba jugar al fútbol y usaba zapatillas de deporte viejas que le daba "la señora" a mi abuela. Mi madre es una señora que ha sabido lidiar con opiniones ajenas con la misma elegancia con la que arregla un ramo de flores. Esto conlleva el arreglo de las flores que dispone de manera sublime y una actitud corporal y mental singular, muy bella y poderosa. Nadie prepara los adornos de flores como ella. Nadie ha vivido con su singularidad y valentía. Se reían de mi madre, digo, porque las zapatillas de deporte eran de chico, viejas y de algún señorito. A ella le daba vergüenza. Vergüenza de clase y de género. Estas mujeres de pueblo, mayoritariamente pobres, no tuvieron derecho a estudiar más allá de la pubertad. Trabajaban en fábricas o como bordadoras, costureras o criadas desde los 13 o 14 años y se casaban muy jóvenes, y, sin embargo, algunas de ellas mantenían dentro un fuego indomable, un coraje tremendo, pura ansia e instinto de libertad y de subvertir las normas, roles, estereotipos y mandatos machistas que las apartaban de las cosas que eran de los chicos... Y entre otras cosas, jugaron al fútbol. Sin ellas no estaríamos hoy aquí, felicitando de corazón el logro de la selección ¿femenina? qué raro suena, ¿no? ¿qué es lo femenino? Tengo que pensar sobre esto... De momento, selección española de fútbol de mujeres... Felicidades a ellas, y a las que las precedieron y a quienes confían, patrocinan y les acompañan, y un mojón bien grande para el bussines que no apoya al deporte de mujeres y para todos los machirulos, bestias, violentos machistas, gilipollas como Rubiales, que si hacen estas mierdas acosadoras en público, lo que no harán en privado. Rubiales y acólitos dimitid todos, morid ya. No os necesitamos, dais mucha vergüenza y rabia.

La foto tan preciosa me la ha pasado mi madre. Desconocemos la autoría. Es un equipo de fútbol de mujeres de mi pueblo, Almendralejo. El Extremadura de Mujeres. Algunas de ellas eran compañeras de mi madre en la fábrica. En mi pueblo hay una buena cantera de mujeres en fútbol y en otros deportes. Y es una alegría. Porque nuestro fuego quiere todo. Seguimos.