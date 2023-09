Írsele la olla y buscar debajo de las piedras

Según sus propias palabras, Sánchez buscará votos debajo de las piedras. Él dice que es para que continúe el gobierno de progreso, aunque nos maliciamos que en verdad es para conservar el poder él y toda su corte de admiradores, subordinados y servidores cuyos carguetes, honores, prebendas y sueldos van tan uncidos a los del presidente que a ninguno de los numerosísimos lacayuelos se le ocurre disentir.

Otra cosa son los kleenex, la última y más sonada la expresidenta del Congreso, Batet, a la que su jefe desechó después de sonarse, como antes hiciera con tantos otros y que no sabemos qué rumiará ahora en su soledad sobre, por ejemplo, su sucesora, Armengol, que ha utilizado el reglamento del Congreso cual rollo de papel higiénico aunque de un modo menos higiénico como pago apestoso a las exigencias independentistas.

Y otra cosa es el otro PSOE, esa entelequia porque no se sabe si existe o no, o turbamulta de dinosaurios, exministros, exdiputados y ex casi todo -menos Page- que protagonizan declaraciones incendiarias día sí día también mientras siguen votando socialista aunque alguno opine que Sánchez es el peor presidente que ha tenido nunca España. Leguina y Redondo, pese a las palabras de Montero de que en este PSOE el que se mueve sí sale en la foto, ya no salen, pero su purga preocupa poco.

Debajo de las piedras puede haberes carabajos kafkianos, y tal vez por eso Sánchez y España con él transitan hacia el absurdo. También escorpiones repugnantes que pican la mano que los libera y reptiles asquerosos o directamente letales. Ninguna criatura de estas inquieta al presidente, dada su optimista certeza de que solo gracias a ellas será investido.

Cuentan que alguno el otro día al oírle en la CEOE comentaba que se le había ido la olla. No es el único. ¿O creen ustedes que, visto su historial, no es perder la olla conversar con el PNV no una sino dos y hasta tres veces? Tal parece que Feijóo sin decirlo también hurga debajo de las piedras. Y solo encuentra, claro, escarabajos, serpientes y escorpiones. Es lo que hay.