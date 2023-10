La OPEP influye, pero menos

El 6 de octubre de 1973, día de celebración de la fiesta judía de Yom Kippur, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel. El Levante mediterráneo era ya uno de los grandes puntos de conflicto de nuestros tiempos. En pocas semanas, el precio del barril de petróleo se multiplicó por cuatro hasta llegar a los 12 euros el barril. Los países de la OPEP, el cartel que controlaba en aquella época la producción y comercialización del crudo, anunciaron el embargo a Estados Unidos, junto a otros países, por apoyar a Israel.

Aquella situación fue decisiva para que el presidente americano Richard Nixon anunciara una nueva estrategia energética: explorar potenciales yacimientos y apostar por la búsqueda de mayores eficiencias. Cinco años más tarde llegó la segunda crisis del petróleo, originada con la revolución de los ayatolás en Irán, que duplicó el precio del barril hasta los 30 dólares. Occidente sufría su segundo shock petrolífero, con los efectos inmediatos que tuvo sobre la inflación, en menos de una década.

Esta semana, una vez perpetrado el ataque terrorista de Hamás sobre Israel y la respuesta de este país, han vuelto a saltar las alarmas sobre la evolución del precio del barril

Esta semana, una vez perpetrado el ataque terrorista de Hamás sobre Israel y la respuesta de este país, han vuelto a saltar las alarmas sobre la evolución del precio del barril. Este se había estabilizado alrededor de los 80 dólares en los últimos meses, tras varios años de vaivenes en que incluso llegó a cotizar en negativo en mayo de 2020, durante la pandemia. La invasión rusa de Ucrania sirvió para volver a levantar su precio. Aún hoy, son las decisiones de la OPEP -dirigida por Arabia Saudí y los países del Golfo- las que más influyen sobre el mercado abriendo o cerrando el grifo de la oferta.

Aunque la OPEP influye, ya no es decisiva como en los años setenta. A nadie se le ocurre pensar que el barril supere los 300 dólares. Tampoco los 200. El Fondo Monetario Internacional, en su reciente reunión anual celebrada en Marrakech, ha avisado de que la nueva crisis en Oriente Próximo puede afectar a que el precio del petróleo llegue a 100 dólares y repercuta en la recuperación económica mundial y en el control de la inflación. Ya ha aumentado un 5% en una semana. Una cifra aún muy por debajo de los 130 dólares que llegó a alcanzar, sigue siendo un récord histórico, en la primavera de 2008.

La dependencia del petróleo en la actualidad ha cambiado radicalmente respecto a los años setenta del siglo pasado. Ya no se trata solo de que Estados Unidos sea hoy el primer productor de crudo, por delante de Arabia Saudí y Rusia. Queda en el recuerdo la primera prueba piloto de energía eólica, un parque en 1981 en el estado de New Hampshire, donde participaron la NASA y el Departamento de Energía estadounidense. En 1984, en California también se desarrollaron, tras muchos años de investigación, los primeros parques fotovoltaicos industriales del planeta. Las fuentes de energía alternativas se han convertido en una realidad que sigue creciendo y afectando directamente a un mercado donde el petróleo, sin dejar de ser relevante y necesario en multitud de industrias, ya no marca el rumbo de las economías mundiales.