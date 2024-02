El vídeo de la polémica

Salvador Dalí dijo una vez aquello de «que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí». Es lo que está sucediendo con el vídeo de promoción del Martes Mayor de Plasencia, que el ayuntamiento placentino ha presentado en la última edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

El gobierno local dice que tiene más de 200.000 visualizaciones en redes sociales y plataformas digitales y su autor, Sergio Gato, más conocido como El gato con jotas, habla de un millón de reproducciones en todas las redes.

Sea cual sea la cifra, lo cierto es que no deja indiferente y, si eso es lo que quería conseguir el ayuntamiento, lo ha logrado. Desde el momento en que contrató a Sergio Gato para que cantara la canción del videoclip en pleno Fitur y con su traje de torero rosa y abanico de plumas. Primero por el outfit y la puesta en escena y, segundo porque no se puede negar que la canción es pegadiza y el estribillo se te queda en la cabeza.

Algunos usuarios de las redes han aplaudido la valentía de un ayuntamiento que no olvidemos que es del PP y ha pagado más de 17.000 euros por un vídeo en el que se ve a dos hombres besándose apasionadamente y la bandera del orgullo está bien representada. Es «un canto a la acogida, a la diversidad y a la igualdad», ha dicho la concejala de Turismo, Belinda Martín.

Lo que se está criticando es que sea un vídeo promocional de la fiesta del Martes Mayor. A los grupos de folklore de Plasencia no les ha gustado, y no por ninguna cuestión homófoba, sino porque ellos entienden el folklore desde la tradición y la pureza y les chirría el concepto de electrojota. Pero además, consideran que las imágenes no promocionan la fiesta que Plasencia celebra el primer martes de cada mes de agosto.

Lo ideal hubiera sido grabar el vídeo en pleno Martes Mayor, donde se viera el mercado de frutas y verduras, mucho más limitado un martes cualquiera, que es cuando se ha grabado. Pero también porque esta fiesta de interés turístico regional es artesanía, cuero, metal, cestería, cerámica... Son tamborileros y folklore tradicional y todo esto no está plasmado en la grabación o, si lo está, se diluye en el histrionismo de los personajes. Dicen usuarios de redes que faltan muchas imágenes de Plasencia y su Martes Mayor y sobran otras.

Sea como fuere, Plasencia vuelve a dar que hablar.