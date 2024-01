El vídeo del Martes Mayor de Plasencia, polémico y viral

Al igual que el cartel de la Semana Santa de Sevilla, el vídeo promocional del Martes Mayor de Plasencia, elaborado y protagonizado por El Gato con Jotas, no ha dejado indiferente a nadie. El Ayuntamiento de Plasencia lo llevó y estrenó en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, y, desde entonces, por un lado, ha recibido críticas y, por otro, se ha viralizado, hasta el punto de contar ya con más de 200.000 visualizaciones en redes sociales y plataformas de internet.

La opinión de grupos de folclore y la asociación cultural Pedro de Trejo es prácticamente unánime, pero con matizaciones.

Desde la asociación de folclore Chispa, su presidente, Francisco Javier Berrocoso, ha señalado: "No me parece que sea una promoción del Martes Mayor". Sí le parecería válido para vender "las ferias, el cañeo, la plaza Mayor o la fiesta", pero, a nivel de folclore, apunta que "lo está llevando a otro nivel, no es el folclore que nosotros hacemos", que es más puro y tradicional. Eso sí, considera que el vídeo "va a tener mucha repercusión".

De la misma opinión es el presidente del grupo de folclore Mayorga, que participó en la grabación. Fernando Plaza ha afirmado: "Yo soy muy clásico. Me ha gustado, pero no para el Martes Mayor, lo hubiera representado de otra manera" y, sobre esta base, no entiende el beso que se dan el protagonista y otro actor, su conexión con la fiesta del mercado placentino.

Sobre el resultado de la grabación, lo ha calificado de "surrealista", aunque destaca que estuvieron muy bien atendidos y a gusto. Lo que más le ha gustado del vídeo es el final, en la que se ve al grupo folclórico interpretando una canción tradicional.

Por su parte, miembros del grupo Sol Salir también aparecen en el vídeo, aunque en su caso, su directora, María Pérez, se queja de las formas en las que se enteraron de que podían participar, a través de otra asociación y sin conocer a qué iban ni cómo iba a ser el vídeo. Tampoco considera que promocione el Martes Mayor y, tras verlo, opina que es una "chapuza" y muy diferente al folclore que ellos hacen.

Desde la asociación cultural Pedro de Trejo, su presidente, Juan Carlos López, cree que "no es el sistema más idóneo para promocionar el Martes Mayor", aunque lo considera "una buena pieza, bien hecho, con modernidad y elementos artísticos extraordinarios, pero para otros eventos, como Carnavales o las ferias".

Sergio Gato defiende el vídeo en Plasencia

Sergio Gato, protagonista y creador de la electrojota gracias a El Gato con Jotas, se ha defendido de las opiniones contrarias. Se ha mostrado "muy contento del resultado que mi equipo y yo hemos obtenido de esta pieza visual".

Además, ha explicado que, "de la mano de las críticas del cartel de la Semana Santa de Sevilla, parece que a la gente le sigue molestando en pleno 2024 ver a gays protagonizando una campaña publicitaria, serie o siendo la cabeza de un vídeo que en tan solo 3 días ronda el millón de reproducciones en todas las redes. Y es lamentable poder leer comentarios sin criterio alguno y que pretenden hacer daño, pero pesan más los buenos".

Destaca que, "en el vídeo se ven varias generaciones, suena un tema folclórico, tambores, pajaritos y en un ambiente de mercado. Todo lo que evoca a esta rica fiesta del Martes Mayor". Por todo, están "muy satisfechos con el resultado y agradecidos a todos los tenderos, vecinos y asociaciones que nos animaron y acompañaron desde el minuto uno". También al Ayuntamiento de Plasencia por "tener la valentía y confianza en nosotros para decir que el folclore es de todos y podemos disfrutarlo y difundirlo todo. Queremos que mucha gente conozca esta fiesta y ya lo estamos viendo. Solo las reproducciones hablan por sí solas".

Según el gobierno local, son ya más de 200.000 visualizaciones, repartidas en las diferentes redes sociales en las que lo han difundido y plataformas digitales". En estas, también hay comentarios positivos, de quienes consideran incluso que el tema debería llevarse "a Eurovisión, maravilloso".

Desde la Concejalía de Turismo apuntan que "el vídeo está haciendo su trabajo, pero se trata del inicio de una campaña, que no se puede evaluar de manera definitiva todavía. Este vídeo es solo una parte, que está cumpliendo su función".