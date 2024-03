Pasión y persecución a Ayuso

Cáceres

Estamos reviviendo la Semana Santa un año más y en la lectura de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según el evangelio de San Juan, que es el que mejor describe la pasión y muerte de Jesús, me ha venido a la cabeza el pararelismo con la situación y persecución de la que está padeciendo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por parte de la izquierda rabiosa extremista comunista y sanchista con el Presidente Pedro Sánchez a la cabeza como el Caifás de la historia y de su Sanedrín y sumos sumisos ministros de su gobierno tratando de acabar con ella, buscándole y rebuscándole falsos testimonios, fallos o faltas de cualquier época de su vida, ya no sólo de ella sino de sus seres más queridos como su padre, su madre, su hermano, su ex, su novio… y con el novio parecen haber encontrado pólvora para prenderla y hacer ruido para tapar los casos de corrupción ocurridos en el partido socialista. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tiene en el suyo.¿Qué culpa tiene una persona de lo que haga su pareja o parejo antes de convivir con ella ¿ En este asunto tiene algo que ver la Comunidad de Madrid?¿ Con qué vileza el fiscal ha filtrado los datos y cuentas de un particular y persona privada por parte de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda?¿ Cúantas miles de situaciones de desajustes e inspecciones se producen en la Agencia Tributaria y no se filtran a la prensa? Estamos indefensos ante estos abusos ilegales. Y la ministra Montero en el Congreso amenazando con el dedo índice apuntando a la oposición diciéndoles: «¡cuidaito!...¡cuidaito…!» A todo esto sin hacer los Presupuestos Generales, como está obligada y como dicta nuestra Constitución Española.

El poder propagandista del sanchismo y su gobierno sincronizado en poner el ventilador y salpicar hacia a donde apunte y de embarrarlo todo, es enorme y muy difícil de contrarrestar. Ahora, en su debilidad, obsesionado por hacer desaparecer sin piedad a Isabel Díaz Ayuso por ser un magnífica gobernante, trabajadora, honesta apreciada y ganadora absoluta. Y si continua o no lo decidirán solamente las urnas. Hasta entonces la única matraca y consigna sincronizada de la izquierda traidora no es otra que: «DelendaestDiaz Ayuso» .

El gran Sanedrín español no parará de descalificarla, de desprestigiarla, y de hacerle el mayor daño posible hasta anularla. Para eso ya han perdonado con la ley anticonstitucional al cobarde, golpista y prófugo Barrabás Puigdemont, (conseguidor y manejante del Presidente Sánchez), e indultado a los ladrones separatistas y cabecillas del Procés.