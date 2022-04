El Ayuntamiento de Plasencia encarga un proyecto de consolidación del muro caído

El Ayuntamiento de Plasencia ha encargado un proyecto de consolidación de la parte del muro de la urbanización Altos de Valcorchero que se ha derrumbado parcialmente este martes. No obstante, tras la evaluación inicial de los técnicos, el gobierno local ha señalado que "no existe daño estructural" y no hay peligro de derrumbe, que es lo que temen los vecinos.

