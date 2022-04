El Sepad convoca a una reunión a trabajadores del sociosanitario de Plasencia y la rechazan

El Sepad, del que depende el centro sociosanitario de Plasencia, ha convocado a los trabajadores del pabellón de larga estancia, afectado por un brote de covid, a una reunión este martes a las seis de la tarde. La convocatoria se ha hecho este lunes y los trabajadores han decidido rechazarla y pedir un aplazamiento.

Según señalan diversas fuentes, no se trata de que no quieran reunirse, con el director gerente del Sepad y la gerencia de Cáceres, sino de tener tiempo para preparar la reunión y que no sea un "aquí te pillo, aquí te mato".

Además, señalan que todos los servicios de la unidad están "bajo mínimos" porque afirman que no se han cubierto las bajas del personal afectado por covid y no pueden dejar su puesto de trabajo para acudir a la reunión, al igual que los que están de baja o enfermos no podrían ir.

A raíz de la extensión del virus, los trabajadores han hablado de "desidia" y "dejadez" y han pedido el cese de la directora y de la dirección de Enfermería.