Alerta por las guardias que "empalman" dos ginecólogos del hospital de Plasencia

"Cuando vamos a una consulta, nos dejamos aconsejar por el profesional de la salud que lleva una bata blanca, creemos sus palabras sin cuestionar. Pero, ¿qué pasaría si un médico generalista hiciera el trabajo de un obstetra? ¿Y si ese médico empalmara guardias de 24 horas? Pues que tenemos un cóctel molotov, una persona que no sabe de obstetricia y encima con una capacidad de atención y concentración pésima. Pues esto lo tenemos aquí mujeres, en nuestro querido hospital de referencia".

Con estas palabras ha mostrado públicamente la asociación placentina de apoyo a la lactancia materna Amamar su preocupación por las prácticas de dos ginecólogos extracomunitarios que han llegado recientemente al hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Como aparece en su escrito y ha podido confirmar este periódico por fuentes sanitarias, uno de los ginecólogos no tiene la especialidad de Obstetricia, que se encarga del embarazo, parto y puerperio de las mujeres y, además, "están haciendo guardias día sí y día también, presenciales y localizadas, entre los hospitales de Plasencia y Coria".

Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, no se puede trabajar más de 24 horas seguidas, ni tampoco más de 48 horas semanales en cómputo semestral. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, uno de estos ginecólogos ha realizado más de una veintena en un solo mes.

"Me parece muy peligroso que cualquier médico pueda atender un embarazo o un parto y además, es ilegal hacer guardias seguidas. Es algo muy grave. Somos de nuevo las mujeres las violentadas y las estafadas porque las mujeres no se quejan", señala Amamar, que afirma además que, debido a esta acumulación de guardias, se están realizando prácticas "que no son correctas" en el hospital de Plasencia. "La capacidad de trabajo se ve afectada, las cesáreas se han disparado aún más" y apuntan que ya hay pacientes dispuestas a poner denuncias.

Es lo que pide: "Hay que denunciar y poner hojas de reclamaciones porque con la vida de las mujeres y sus bebés no se juega".

Son "especialistas titulados homologados", según Sanidad

Personal sanitario consultado ha señalado que ha manifestado sus quejas ante la dirección del hospital, pero no se han atendido.

Preguntada por esta situación, la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura ha contestado que los contratos realizados a estos ginecólogos son "perfectamente legales. Son especialistas titulados homologados por el Ministerio de Sanidad". En cuanto al aumento de cesáreas, ha afirmado: "Es conocido que el índice de cesáreas en la provincia de Cáceres es algo más alto que la media nacional, pero no ha aumentado".