El TSJEx no contempla pedir otro juzgado de violencia de género para Plasencia y comarcas

El pasado mes de marzo, el Consejo Económico y Social de Plasencia acordó solicitar un juzgado comarcal de violencia de género para que las mujeres, sobre todo de las comarcas del norte, no tuvieran que desplazarse a Cáceres. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no contempla pedirlo al ministerio y el primer motivo es que no hay casos suficientes.

El consejo económico de Plasencia pide un juzgado de violencia de género «El número de casos no da para la creación de un juzgado y eso hay que verlo en positivo, no en negativo», ha señalado la presidenta del TSJEx, María Félix Tena. Además, según destacó en su última visita a la ciudad, a partir del próximo 1 de enero, las víctimas no van a tener que desplazarse «a ningún órgano judicial» para declarar, sino que van a poder hacerlo, «si no desde su propia casa, sí desde el cuartel de la Guardia Civil». De esta forma, Tena ha resaltado que, «desde enero, meteremos a la víctima en una cápsula porque no va a tener ni quisiera contacto visual con la persona detenida o investigada». Con esto, lo que se pretende es «garantizar una mayor protección y no sacarla de su sitio de confort, no llevarla a un lugar ajeno». Segundo juzgado de lo Penal Por otro lado, sobre el anuncio de que Plasencia contará con un segundo juzgado de lo Penal, la presidenta del TSJEx, ha afirmado que ha recibido la noticia con una «profunda satisfacción» porque era «una reivindicación muy digna». Así, aunque ha recordado que el juzgado de lo Penal lleva años reforzado, «no es igual reforzar un órgano judicial que contar con otro nuevo». En su opinión, con este segundo juzgado de lo Penal «la atención al ciudadano va a ser de mayor calidad y más rápida, más inmediata». ¿Haría falta un tercero? Para Tena, no. Lo ha justificado en que el volumen de casos «no alcanza los módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial» para tener un tercero, con lo que «no haría falta». Cabe recordar que en enero del 2020 comenzó a funcionar el quinto juzgado de Primera Instancia e Instrucción, reivindicado por muchos colectivos judiciales.