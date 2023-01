La nueva residencia de Plasencia lleva 4 años de obras y su finalización está en el aire

Aunque públicamente no lo manifieste, el Ayuntamiento de Plasencia está preocupado por el devenir de la obra de conversión de los antiguos pabellones militares en residencia de mayores. Ya no es solo el tiempo de retraso que lleva, sino qué va a pasar a partir de febrero, en que cumple la prórroga concedida. Además, está financiada en su mayor parte con fondos europeos y el plazo para certificarlos terminará en diciembre de este 2023.

La obra ha sumado un despropósito tras otro. Anunciada como la estrella del DUSI Plasencia crece contigo después de un periodo de consultas ciudadanas, salió a licitación por 3,9 millones de euros y se adjudicó finalmente por 3,2 millones.

Es la obra con mayor dotación de este DUSI, que cuenta con 6.250.000 euros, de los que el 80% lo aporta Europa.

La empresa JOCA inició los trabajos en diciembre del 2018, hace justo cuatro años y el plazo de ejecución era de uno y medio, con lo que debería haber terminado en junio del 2020.

La llegada de la pandemia no tuvo que ver en su retraso porque ya desde el inicio fue evidente. Ocho meses después de haber comenzado, un informe técnico cifró la demora en 142 días. El PSOE pidió la resolución del contrato, pero el PP optó por imponer una penalización que el pleno aprobó en mayo del 2020. Ascendió a 53.007,76 euros y fue por no mantener a 15 desempleados de larga duración durante la ejecución de la obra. Toda la oposición calificó la obra de «chapuza».

Un reformado y una prórroga

Tras el nuevo parón por la pandemia, en enero del 2021, el alcalde, Fernando Pizarro, anunció que se habían introducido mejoras en el proyecto dentro de un reformado que costó 467.384 euros. Así, la obra se retomó el 6 de abril del 2021 y, de nuevo, el plazo de ejecución fue de un año y medio, como si no se hubiera hecho nada hasta entonces.

A su vez, el plazo cumplió en octubre y, poco antes, se aprobó una prórroga de cuatro meses solicitada por la empresa debido a que resultó «afectada por la escasez de suministros» generada a raíz de la guerra en Ucrania.

Así las cosas, en febrero cumple la prórroga y la obra no estará terminada. El problema es que no puede concederse otra sin justificación y el añadido es que el plazo para certificar los fondos de este plan europeo terminará el 31 de diciembre de este año. Preguntado por el PSOE en el último pleno, el alcalde no ha aclarado lo que ocurrirá, solo ha manifestado que los técnicos deben certificarla y su deseo es «que acabe cuanto antes», el mismo que el del resto de los placentinos.