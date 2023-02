Unidas Podemos Plasencia ha urgido al gobierno local la eliminación de barreras arquitectónicas en el barrio del Pilar, en concreto en la calle Sorapán de Rieros. Según la edil Elena Mejías, los vecinos han pedido la construcción de una rampa de acceso al bloque 7, ahora con un escalón y la eliminación de un resalto que quedó tras retirar una cabina de teléfonos.

Asegura UP que no se ha atendido la petición vecinal y subraya que la mayoría de los residentes son mayores con movilidad reducida y se trata de actuaciones que no requieren «gran planificación ni obras de gran calibre».

Además, recuerda Mavi Mata, portavoz de UP, que en el pleno se aprobó una moción de barreras cero presentada por su partido en la que además se incluía la creación del consejo municipal para la promoción de la accesibilidad universal y «no se ha hecho absolutamente nada».