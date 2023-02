Rafael Llorente, el cofrade en activo más longevo de Plasencia, premiado

A sus 88 años, Rafael Llorente es el cofrade más longevo de Plasencia. Este domingo recibirá el premio a la excelencia cofrade en la cuarta edición de estos premios, que creó en el 2018 la Unión de Cofradías de Plasencia.

Juan Pedro Fuentes, cabeza visible de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, propuso a Llorente por su disposición, trabajo y voluntariedad. "Es el primero que llegaba para montar el belén y el último que se iba y también para desmontarlo", ha señalado Fuentes. También el presidente de la Unión, Pedro Cordero, ha destacado la "labor diaria y dedicación" de Llorente. "Cuentas con él para todo, es justo", ha apuntado Fuentes.

Llorente es cofrade desde los 16 años, presidente de la hermandad del Santo Vía Crucis y fue presidente de la Unión del 2010 al 2014. Se ha mostrado muy agradecido y ha confesado que "casi no lo quería aceptar, no considero que tenga los valores necesarios, yo soy una persona de andar por casa y no figurar".

El premio lo recibirá a partir de las 13.30 horas en el Mercado bar, donde también se presentará el cartel de la Semana Santa de este año, con una imagen del Cristo de la Columna realizada por un vecino de Plasencia, Juan Luis Regidor.

A la espera del interés turístico

Mientras la Unión continúa con sus actividades y preguntado por la solicitud de la declaración de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa, Cordero ha recordado que, a mediados del mes de diciembre, el Ayuntamiento de Plasencia registró en una plataforma de Turismo la documentación para apoyar la declaración. En marzo se sabrá si se ha concedido.

Según ha explicado, de momento, la Secretaría de Estado de Turismo no ha hecho ninguna comunicación, lo que es una buena señal porque «si ven alguna deficiencia, la comunican», luego si no lo han hecho hasta ahora es porque no han visto ninguna.

El ministerio tiene 90 días para contestar y Cordero ha señalado que «el silencio administrativo es favorable», con lo que, si no hay respuesta negativa, a mediados de marzo se consideraría concedida la declaración nacional.

«Hay mucho turismo de Semana Santa», ha destacado el presidente de la Unión para resaltar lo que supondría la concesión, unido a que aumentaría el volumen de las ayudas que reciben, que ahora provienen únicamente del ayuntamiento y llegarían también de otras administraciones.