Camela en la feria de Plasencia: "Nuestra esencia nunca cambiará"

El archiconocido grupo Camela estará en Plasencia el próximo 8 de junio (22.30 horas, plaza de toros) dando el principal concierto de la feria. Dionisio Martín y María de los Ángeles Muñoz, o lo que es lo mismo Dioni y Ángeles, han contestado a las preguntas de El Periódico Extremadura días antes de la actuación, entre concierto y concierto de su gira.

-¿Qué va a traer Camela a Plasencia?

- Música, recuerdos, buen rollo y mucha energía positiva.

-Después de tantos años sobre los escenarios, ¿Cómo se consigue seguir sorprendiendo a los fans?

Ellos nos sorprenden a nosotros regalándonos un amor incondicional, eterno.

-¿El estilo musical de Camela difiere mucho del que tenía en sus comienzos?

Nuestra esencia nunca cambiará. Solo se actualizan los sonidos actuales de ahora.

-¿Cómo ha sido la evolución a lo largo de estos años?

-Buena. Siempre una evolución es buena. Siempre se aprende algo y aún nos queda muchísimo que aprender.

-¿Les molesta que les pregunten por su éxito en las gasolineras?

No, pero hay que decir que no sólo hemos tenido éxito en gasolineras y lo que si nos molesta es… que no nos regalen la gasolina con tanta promoción que les hacemos (risas).

-Háblenme de su último trabajo

Es un disco que ha gustado mucho. A nosotros también. Canciones de amor, desamor….. lo que viene siendo Camela (más risas).

-¿No se agotan las ideas?

-Siempre hay historias nuevas que contar.

"Nos quedan muchas cosas por hacer, así que seguirán saliendo sorpresas de nuestra caja de Pandora"

-¿Cuántos conciertos suelen hacer al año?

-Este año hay unos 90. El año pasado más de 80. Menos conciertos hemos hecho años anteriores pero siempre trabajando mucho, afortunadamente.

-Empezaron como un trío y se mantienen dos, ¿Qué les une?

-El amor por la música y familia en común ya que somos cuñados.

-¿Cómo definen su estilo musical?¿Creen que se seguirá manteniendo pese a los nuevos estilos?

-Es muy difícil de definir pero….Tecno Camela suena muy bien.

-¿Cómo ven el panorama musical actual?

Toda evolución es buena y que siga creciendo la música en todos los aspectos y estilos.

-¿Qué relación tienen con Extremadura?

-Dioni tiene familia ahí. De hecho su madre es de allí.

-¿Hay Camela para rato, qué proyectos tienen sobre la mesa?

- Estamos de gira en estos momentos. Sabemos que nos quedan muchas cosas por hacer, así que seguirán saliendo sorpresas de nuestra caja de Pandora.