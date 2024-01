Incendio en Plasencia: «Escuché a Mari pedir socorro, pero no pudo llegar a la puerta»

Los vecinos de María, la mujer de 83 años que ha resultado herida de gravedad debido a un incendio originado en el salón de su casa, intentaron rescatarla de la vivienda, pero no lo consiguieron. Tras ser trasladada al hospital Virgen del Puerto, fue derivada a la unidad de quemados del hospital universitario de Getafe debido a las heridas sufridas.

Todo ocurrió el sábado por la tarde, en torno a las 19.30 horas. La vecina de al lado, cuyo salón da justo al salón de María, escuchó un ruido, «como si se hubiera caído» y la oyó decir «socorro, socorro, pero con una voz muy bajita». Salieron al pasillo para ver qué le había pasado y por si podía llegar a la puerta y salir y vieron una humareda que salía por debajo de la puerta principal. «Le dijimos que si podía llegar a la puerta y nos dijo no puedo, no puedo y no escuchamos más».

Esta vecina recuerda que puso la mano en la pared de su salón y «estaba ardiendo». Además, debido al humo, cogieron unos trapos que mojaron y se pusieron en la cara para taparse la nariz y, entre varios vecinos, comenzaron a dar patadas a la puerta para ver si conseguían romperla y así entrar a por su vecina.

No lo lograron y, en ese momento, llegó la policía que, de un golpe, abrió por fin la puerta. En ese momento, todo el humo salió al pasillo y los vecinos fueron desalojados, al igual que el resto del bloque, situado al final de la calle Manuel Bermejo, antigua Matías Montero, con cuatro plantas y siete vecinos por planta.

El piso de María está en el cuarto y sus vecinos no escucharon ninguna explosión. El origen del incendio fue un brasero de butano que tenía en el salón. También, según sus vecinos, en la casa había varias bombonas más.

A sus 83 años, María vive sola y lleva en ese bloque «toda la vida. Antes yo tenía una llave de su casa y ella de la mía, pero después ya no, ya no es como antes», explica su vecina contigua.

Además de María, otros vecinos tuvieron que ser atendidos por los sanitarios, aunque fueron dados de alta en el lugar, al que acudieron los bomberos, Policía Nacional y Local y sanitarios. La casa permanece precintada.