Reconocimiento a dos mujeres en Plasencia: "No hay límites para lo que queramos conseguir"

"No hay límites para lo que queramos conseguir". Así de claro lo ha dicho la capitán de la Guardia Civil en Plasencia, Aurora Vicente, que este viernes ha recibido el reconocimiento del ayuntamiento junto a la diseñadora Emma Prieto con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La capitana ha apuntado que esa inexistencia de límites es posible "cuando todos y todas nos apoyamos mutuamente" y esa colaboración entre hombres y mujeres para acabar con las desigualdades de género también la ha manifestado la concejala Mayte Díaz en la lectura del manifiesto institucional. "Es necesario que hombres y mujeres nos movamos en la misma dirección", ha leído la edil de Igualdad.

Acto municipal por el 8M en Plasencia. / TONI GUDIEL

Pero como, hoy día, todavía "siguen existiendo muchas brechas", el ayuntamiento ha querido homenajear a dos mujeres que las han superado. La capitán Aurora Vicente ha reconocido que el camino que ha recorrido desde que, con 17 años, dijo que quería ser Guardia Civil "no ha sido fácil", pero como decía su madre "querer es poder" y "ha merecido la pena". Ha dado las gracias a su familia, a la institución y al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Rafael Roldán, por acompañarla en el acto.

Manifestación a las 18.30 horas desde La Coronación placentina

Emma Prieto ha acudido arropada también por su familia, la misma que la ha apoyado, al igual que el ayuntamiento, "desde que en el 2012 empecé con una tienda en la avenida de la Vera". No ha podido evitar emocionarse y ha destacado que, pese a las dificultades, "he seguido luchando y cumpliendo las metas que me voy proponiendo año a año".

Para el alcalde, Fernando Pizarro, que ha ensalzado los valores y el esfuerzo de las dos premiadas, este 8M es un día para "ver lo que hemos avanzado para coger fuerzas y seguir caminando".

El salón de plenos se ha llenado en un acto que ha contado con numerosos miembros de la corporación municipal, cuerpos de seguridad del Estado, la jueza decana, Protección Civil, Cruz Roja y colectivos sociales. No ha faltado la lengua de signos, la música del trío Da Capo y una exposición de cuadros de mujeres ilustres de la pintora Lola Cáceres.

Al acto organizado por el ayuntamiento por el 8M se sumará a las 18.30 horas, la manifestación organizada por la plataforma feminista, con salida del parque de La Coronación y destino a la plaza Mayor, donde se leerán un manifiesto y poesías.