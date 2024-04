Avisan de una nueva estafa en Plasencia, de operarios del agua

Ojo, si alguna persona llama a su puerta afirmando ser técnico de la UTE del agua de Plasencia, no haga caso, es una estafa. Así lo ha advertido el ayuntamiento placentino, después de haber recibido quejas ciudadanas sobre la actuación de los supuestos operarios.

El concejal de Medio Ambiente, Sergio López, ha querido dar la voz de alarma ante esta nueva modalidad de timo que se está llevando a cabo en Plasencia. Lo que ha querido dejar claro es que "actualmente no tenemos ninguna campaña en marcha por los hogares de Plasencia en relación al servicio de la UTE del agua".

Según López, han llegado "varias quejas indicando que unos individuos, haciéndose pasar por técnicos del servicio de agua del ayuntamiento, intentan realizar algunas actuaciones o algunas reparaciones en los domicilios".

Lo que el concejal ha pedido a la ciudadanía es que "no atiendan estas peticiones" y ha recordado que, "cualquier actuación que se haga desde el Ayuntamiento de Plasencia será previamente notificada y, por lo tanto, no se cobrará ningún honorario, ningún dispositivo" y no tendría coste.

Así, ha insistido en pedir a la población «mucho cuidado y precaución con este tipo de actividades».

Entran en domicilios placentinos

Cada cierto tiempo, se dan estafas similares en Plasencia y unas y otras tienen el mismo propósito, lograr acceder al domicilio de la víctima, bien para hacer algún tipo de actuación y cobrar por ella o bien para aprovechar y robar dentro de la vivienda.

Hace dos meses, en febrero, una mujer que se hacía pasar por masajista entró en la casa de una mujer de 85 años y, presuntamente, dejó pasar a otra persona, que robó joyas en el domicilio.

A su vez, en noviembre, otra mujer se hizo pasar por trabajadora social del ayuntamiento para ofrecer supuestamente la teleasistencia municipal. En este caso, la dueña de la vivienda no se fio y no le permitió entrar en su casa.

La Policía Local ha dado y tiene previsto dar nuevas charlas en asociaciones vecinales y hogares de mayores para recordar este tipo de estafas porque el perfil de la víctima suele ser el de una persona mayor. Por su parte, la Policía Nacional recomienda no abrir la puerta a desconocidos y también denunciar si se es víctima de algún timo de este tipo.