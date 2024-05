En las buenas y en las malas

Así es como se supone que deberían de estar las personas que te quieren bien. En esa bonanza vital, cuando las cosas te van genial y no estás librando alguna batalla, para compartir mutuamente tiempo, risas, salidas, alimentos o silencio. Pero también, cuando algún quiebre del tipo que sea, inesperado o programado, hace acto de presencia.

En ambos casos el equilibrio está en saber dar y recibir de manera recíproca y equitativamente. Pues tan importante es saber dar sin esperar nada a cambio, como recibir aceptando la ayuda que se supone puntualmente necesitamos. Sin duda, lo más difícil.

En el dar el único y principal requisito imprescindible es amar sin esperar nada a cambio, manifestando ese amor de todas las formas y lenguajes posibles hasta encontrar los que el otro entiende.

En el recibir, sin embargo, la harina es de otro costal. Cuando, enemigos como el estúpido y carente de valor orgullo hace acto de presencia, mentimos, con tal de que nadie descubra nuestras miserias y la vergüenza que nos generan. O el apego evitativo, secuela de una infancia en la que, las circunstancias nos obligaron a ejercer roles que no correspondían a nuestra tierna edad, que nos hicieron autosuficientes e independientes de forma prematura y, en la adultez se manifiesta con conductas extremistas, tanto por exceso como por defecto, lo único que conseguimos es impedir acercarse a quienes deberían de estar y no están y alejar a quienes sí están aunque, absurdamente, les negamos la oportunidad.

Pero lo peor no es que nos cueste dar y recibir. Lo peor es querer y no poder ni lo uno, ni lo otro. Y sí, seguro que nuestras expectativas nos traicionan y causan sufrimiento, pero, en esos momentos en los que nuestra vulnerabilidad se ve inexorablemente expuesta y la ausencia de quienes sentimos que deberían de estar se hace presente, al elegir otras alternativas posibles a compartir su tiempo y darnos apoyo cuando verdaderamente les necesitamos, inevitablemente, duele. Tanto como estar para quien no quiere que estés.

Así que, en las buenas y en las malas, si nos dejan.