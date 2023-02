Pandemias, meteoritos, calentamiento global, alienígenas... el fin del mundo se ha llevado a cabo de miles de formas en la ficción. Ahora, llega a través de predicciones en vídeos de TikTok. Un hombre, que se autoproclama 'viajero del tiempo', confirma que sabe cómo terminará la vida tal y como la conocemos, y sucederá más pronto de lo que pensamos.

Eno Alaric asegura que proviene del año 2671 y que realiza regularmente premoniciones de eventos que aún no han sucedido. Ahora, tras los últimos avistamientos en Alaska y otras partes de Estados Unidos, el tiktoker ha confirmado lo que se viene: esta primavera los extraterrestres invadirán la Tierra.

Eno afirma que ocurrirá exactamente el 23 de marzo, y que solo unas pocas personas sobrevivirán gracias a otro extraterrestre conocido como 'el Campeón'. "Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable", ha publicado en un vídeo de TikTok.

Además, en otro vídeo también dice que las 8.000 personas serán seleccionadas muy pronto teniendo en cuenta quién puede ayudar a los demás para seguir vivos. Mientras que la Tierra supuestamente está "al borde de la destrucción".

Los comentarios no tienen desperdicio: desde los que hacen bromas con la predicción, hasta los que han sugerido quiénes podrían ser los elegidos. "¿Será Messi el campeón?", escribe un usuario. "Entonces no tendré que pagar el préstamo del banco ufff de la que me salvé", comenta otro.