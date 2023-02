Netflix está ahora en boca de todo el mundo, y no por algo bueno precisamente. Desde el año pasado, llevaba avisando de que introduciría un cambio en su plataforma, que no gustó de primeras a los consumidores. 2023 era el año fijado para tomar una decisión radical en la plataforma, y a pesar del constante rechazo que mostraban millones de usuarios en redes sociales, Netflix ha llevado a cabo la acción.

Resulta que ahora, independientemente del plan que tengas contratado, no puedes compartir tu cuenta de Netflix en otra casa que no sea tu domicilio habitual. Es decir, si una persona tiene contratado Netflix, no puede poner su propia cuenta en la televisión de la casa de un amigo. Para que el sistema detecte esto, Netflix obliga a establecer tu televisor habitual como dispositivo principal, sino no podrás usar la cuenta.

Por lo tanto, es el fin de las cuentas compartidas. Y esta decisión está siendo aprovechada por los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios y robar datos. Entre tanta confusión, es normal que muchos caigan en la trampa. Tal y como han alerta desde Netflix, hay una nueva estafa que está llegando por SMS en la que se suplanta su identidad.

El timo consiste en un SMS que se envía al móvil, y que supuestamente llega de la mano de Netflix, en donde se avisa al cliente que "su suscripción ha sido suspendida". En el mismo mensaje se le pide reiniciar la sesión para actualizar los datos, y se brinda una dirección web para ingresar.

Resulta que la URL no coincide con la página oficial de Netflix, sino que lleva a una web muy similar a la de la plataforma, donde se pide rellenar una serie de datos personales y bancarios. Así roban el dinero de las víctimas. Cabe resaltar que Netflix no envían correos o SMS en donde se pidan datos personales, ni bancarios, ni contraseñas. Tampoco solicitarán el pago a través de proveedores y recomiendan no ingresar a ningún enlace.