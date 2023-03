Para ser funcionario en Cataluña, es necesario conocer el idioma. Desde hace más de una década, es imprescindible que todos los funcionarios de la Generalitat y de los ayuntamientos catalanes dispongan del nivel C de catalán o de un certificado equivalente que acredite que conocen y hablan el catalán.

Recientemente, se ha viralizado un vídeo de una trabajadora gaditana que trabaja en Barcelona y critica la obligación de tener un C1 en catalán para sacar unas oposiciones. La joven enfermera Begoña Suárez trabaja en el Hospital Vall d'Hebron y ha compartido un vídeo en TikTok que ha generado mucha polémica en redes sociales.

En él, enseña un folleto del sindicato UGT donde se da la información sobre las oposiciones y dice "¿Esto qué mierda era? ¿Y es para sacarnos qué?". "Las oposiciones", responde la amiga. "Nos exigen tener el puto C1 de catalán. Se lo va a sacar mi madre", dice enfadada. Una compañera que sale en el vídeo levanta el dedo y dice que ella se ha apuntado, entonces es cuando comienza a hablar en catalán. "¿Quieres parar de hablar catalán, por favor?", dice Begoña. El vídeo se graba dentro del propio hospital, en horario laboral y aparecen cuatro trabajadoras (solo una de ellas con mascarilla).

Como siempre, las reacciones a favor y en contra no se han hecho esperar. "Y lo peor es que de esas 3 una es de Euskadi, que allí se aplica lo mismo de sacarse el c1 de euskera", dice un usuario. Incluso, Carles Puigdemont también se ha pronunciado: "El odio a la lengua catalana es una constante entre muchos españoles. Algunos (jueces, policías, funcionarios) militan en la catalanofonía y se protegen entre ellos. Nos ofenden, nos insultan y les pagamos el sueldo. Hay un lingüicidio en marcha. Espero que @salutcat actúe de inmediato."

Ante el revuelo, el hospital Vall d'Hebron se ha apresurado a aclarar que están investigando el suceso y las circunstancias en las que se ha producido. "No podemos tolerar que dentro de nuestras instalaciones, en horario laboral y con el uniforme de la institución se hagan vídeos que no tienen que ver con actividad asistencial". Para el centro hospitalario "es evidente que no representan a la institución ni al centro".