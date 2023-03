Natural de Herrera del Duque, comenzó su carrera artística a los siete años de la mano de su padre. A los 16 años logró la Lámpara Minera, uno de los más prestigiosos galardones del género. Ha compartido cartel con destacadas figuras como María Carrasco, Esther Merino o Miguel de Tena y ha actuado en Sevilla, Madrid, Badajoz y Francia.

¿Cuál es la primera canción que recuerda? Cuente algún recuerdo musical de su infancia…

La primera canción que canté en público fue con siete años, no me llegaban los pies al suelo, me colgaban de la silla. Fue una canción de tuna: “Hoy esta canción que lleva, alma corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Alma para conquistarte, amor; corazón para quererte más; y vida para vivirla junto a ti”. La aprendí en la escuela flamenca de mi padre, donde siempre me escapaba por las tardes entre tarea y tarea del colegio.

Hablando de aprendizaje, usted ha estudiado Educación Infantil. ¿Alguna vez se ha llevado el flamenco al aula?

En mis objetivos, aparte de dedicarme profesionalmente a la música, estaba estudiar una carrera. Los niños me encantan y es algo muy gratificante. No me dedico actualmente a ello, pero si en algún momento lo hiciera, por supuesto que estaría el flamenco en la programación de muchas actividades porque es parte de nuestra cultura. Sería muy interesante que los niños escucharan y conocieran a Pastora, al Chaqueta, a Pepe Pinto, a Caracol, a Sabicas, a Mairena, al Torta… igual que lo podrían hacerlo con otros más clásicos como Mozart o Johann Sebastian Bach.

El flamenco se aprende, pero también se “mama” en casa. ¿Cómo se han complementado estos dos aprendizajes en su caso?

Ha sido por excelencia la música que más he escuchado en mi casa desde que nací. Mi padre es guitarrista muy aficionado y él ha sido quien me ha inculcado este arte y amor por el flamenco. Me sabía todos los discos de Camarón, me encantaba Juana la del Revuelo y la guitarra de los Habichuela. Aparte de tener mucha afición, si quería dedicarme a ello tenía que estudiar mucho y trabajar para poder cumplir mi sueño. Y hoy tengo que luchar mucho más cada día para seguir.

Ganó la Lámpara Minera en La Unión (Murcia) con solo 16 años. Era el año 2011. ¿Cómo recuerda aquel momento?

Lo recuerdo con mucho cariño. Era muy pequeña y conseguir un premio tan prestigioso con esa edad era un sueño. La Lámpara me ha regalado momentos muy bonitos y un gran empujón de mucha ilusión y motivación para seguir adelante en este arte.

¿Cómo llevó saltar a la fama del universo flamenco siendo apenas una adolescente?

Era muy joven y, además de cantar, tenía otras obligaciones como estudiar. Lo he compaginado siempre de la mejor manera posible para llevar las dos cosas adelante. Nunca lo he considerado como fama. La gente me conoce por lo que hago y porque le gusta, que es lo más importante. Nunca he pensado en la fama, sino en hacer lo que me gusta y ser feliz con mucha paz, la verdad.

¿Qué ha supuesto la Lámpara en su carrera? ¿Ha llegado a pesarle en algún momento el que constantemente le recuerden aquel triunfo?

La Lámpara, como ya he dicho antes, ha sido un galardón muy potente en mi carrera artística. Estoy muy orgullosa de haberlo conseguido y siempre que me lo recuerdan me da mucha felicidad. Amo los cantes de Levante, y de hecho, siempre que puedo los añado en los espectáculos.

¿Qué podemos esperar de la Celia Romero artista en el futuro cercano?

Ahora mismo estoy grabando un disco, es música más moderna de lo que estoy acostumbrada a hacer. Un proyecto que me llena de ilusión y ojalá muy pronto puedan escucharlo. Deseo poder seguir cumpliendo todos los objetivos que me propongo y seguir estudiando y trabajando mucho. Soy muy joven y me queda todo por aprender. Me gusta toda la música y escucho de todo, pero como la Soleá para mí no hay nada.

Tiene apenas 27 años, pero parece como si siempre hubiera estado Celia Romero en el panorama flamenco contemporáneo de Extremadura. ¿Cómo ha evolucionado artísticamente a lo largo de este tiempo?

Comencé con siete añitos y recuerdo compartir cartel con artistas a los que admiraba mucho con 12-13 años. La evolución ha sido y es un trabajo constante e incansable. Sigo haciendo lo mismo que hacía con 12 años, pero ahora con 28, lo que conlleva aspectos personales más pulidos. Lo importante es trabajar día a día y escuchar mucho a todos los músicos de todo el mundo. Es como mejor podemos nutrirnos.

¿Qué opina del panorama actual del flamenco en Extremadura?

Extremadura lucha mucho por el flamenco, lucha por sus artistas, que somos muchos y además gente muy joven, algo que me encanta por todo lo que queda por delante. Si tengo que elegir entre un artista de Extremadura me quedo con Guadiana; no hay día que no la escuche.