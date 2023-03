Esta pacense comenzó sus estudios de música a los 6 años de edad. Creció personal y vocalmente con la música coral y eso le llevó a estudiar canto en Madrid y en Bélgica. Ha pisado escenarios nacionales como el Teatro Real de Madrid, el Teatro Campoamor de Oviedo o el Liceu de Barcelona. En los últimos años, ha sido premiada en concursos nacionales e internacionales. Su debut discográfico llegó con ‘Luna Clara’, con el que ha obtenido numerosos reconocimientos.

¿Cómo se interesó por la música? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos cantando?

La música ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Desde pequeña me ha acompañado la música coral en sus diversas facetas. Mis primeros recuerdos cantando están ligados a las agrupaciones en las que empecé a cantar algunos fragmentos como solista. Primero formé parte de un coro infantil de voces blancas, más tarde en el coro del conservatorio y en el coro amateur ‘Amadeus’, para acabar formando parte como soprano titular en el coro Titular del Teatro Real de Madrid.

Usted es soprano, pero estudió flauta. ¿Qué fue primero: la flauta o el canto?

Mis primeros contactos con la música llegaron con la flauta de pico. Un instrumento que es parecido al canto, ya que es melódico y ambos comparten la misma manera de tomar y administrar el aire con la respiración diafragmática. El canto poco a poco me fue conquistando, ya que este instrumento único e irrepetible, y del que no podemos desprendernos, tiene una conexión especial con el alma.

Ha estudiado en Extremadura, en Madrid y hasta en Bélgica. ¿Cómo califica su etapa académica en Extremadura?

Mi etapa académica en Extremadura es muy importante, puesto que representa mis primeros años de estudios musicales. Los primeros años para un músico son vitales, ya que son en los que se asientan los conocimientos fundamentales y generales de la música.

¿Podemos estar orgullosos de la formación musical que se imparte en Extremadura?

En Extremadura nacen grandes músicos que, como yo, comenzaron sus estudios en su tierra y llevan nuestra bandera allá donde van. Aun así, siempre se puede mejorar cualquier aspecto para poder seguir promocionando a jóvenes talentos desde aquí, desde sus casas.

¿Es difícil ser soprano en los tiempos del trap y el reguetón?

Yo diría que no. Son géneros diferentes y, por tanto, cada uno tiene su público. Creo que en la diversidad está la virtud y el hecho de que coexistan diferentes géneros no implica que sea algo negativo o que reste valor al otro.

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a su trabajo. ¿Cuál le ha hecho más ilusión?

Cada uno de mis premios y reconocimientos me ha impulsado a dar un paso más en mi carrera profesional y seguir creciendo, aunque si tuviera que quedarme con uno sería con el primer premio que recibí en el Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote 2021. Ganar esta competición fue muy importante para mí, puesto que es un concurso internacional que se hace en mi tierra y que tiene un prestigio internacional, y además, no es un concurso únicamente de cantantes, sino que es un certamen donde se presentan músicos de todo el mundo y de todos los instrumentos.

Ha actuado en escenarios emblemáticos de España, como el Teatro Real de Madrid o el Liceu de Barcelona. ¿Qué lugar de todos en los que ha actuado le impresionó más?

La verdad es que hay teatros preciosos y maravillosos. En el caso del Teatro Real y del Teatre del Liceu, es que ambos son impresionantes y, además, repletos de grandes profesionales que te hacen sentir como en casa. Creo que no podría elegir entre ellos. Aunque pensando en un teatro que haya pisado y me haya impresionado, sin duda me viene al recuerdo cuando canté en el Festival de Ópera de Savonlinna en Finlandia, ya que el festival tenía cabida en un castillo medieval en mitad de un lago rodeado de naturaleza.

Ha recibido formación de grandes maestros y compartido escenario con figuras de la talla de Ainoa Arteta. ¿Qué importancia tienen estos referentes en la generación de nuevos artistas?

Creo que poder conocer a artistas con gran relevancia en el mundo de la ópera es muy enriquecedor para un cantante que está comenzando su carrera. Verlos actuar a pocos metros de ti y conocerlos encima del escenario es todo un aprendizaje.

¿Le gustaría a usted también ser un referente para las nuevas generaciones?

Claro que me encantaría ser un referente para las futuras generaciones de cantantes, eso significaría que lo hice muy bien (ríe). Y si encima me dices que es como referente de la música española, pues más contenta aún. Aun así, considero que hay que ir paso a paso. Lo primero es centrarme en trabajar en el “hoy” y en el “ahora”, en esforzarme cada vez que me suba a un escenario, perseverar e ir forjando, día a día, mi técnica, para dar siempre la mejor versión de mi misma.