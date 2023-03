Diplomado en Fisioterapia, trabajó como fisioterapeuta en el Cáceres Patrimonio. Después de varios años en Madrid, decidió probar suerte en Lisboa, donde trabajó en la sección de baloncesto de ‘Os Belenenses’. Más tarde, volvió a Cáceres, su ciudad natal para abrir B-MOOD Basket.

¿Cuál es su primer recuerdo relacionado con el baloncesto?

El primero de todos es en mi pueblo, Montánchez, donde teníamos una canasta en el patio para jugar mi hermano y yo. Nos pasábamos mucho tiempo tirando a canasta desde que tengo uso de razón. Pero también recuerdo mucho mis primeros años jugando y entrenando un poco más en serio, desde los 7-8 años en las escuelas municipales, hasta los primeros años en la cantera del Cáceres CB y las primeras concentraciones con la selección extremeña. Esos años hice muchos amigos que a día de hoy conservo.

Usted es fisioterapeuta de formación, sin embargo, decidió convertirse en emprendedor y apostarlo todo por el baloncesto. ¿Qué le impulsó a dar ese giro a su vida?

La fisioterapia es una profesión muy vocacional. Es preciosa, pero cuando entré tenía unas expectativas que no se cumplieron y veía difícil que se hicieran realidad, por lo que decidí dar ese giro. Siempre he tenido el baloncesto en mi vida y me hacía ilusión dedicarme a algo relacionado con él.

B-MOOD Basket es el primer centro de baloncesto 3x3 de Extremadura. ¿Qué tiene de especial?

Realmente somos el único centro dedicado al baloncesto, nos estamos especializando en 3x3 porque hemos visto la oportunidad y nuestras instalaciones están orientadas a ello. Hasta ahora, somos el único centro de Extremadura donde, en un mismo lugar, tenemos las herramientas necesarias para el disfrute, difusión y formación del baloncesto.

De todos es sabido que la ciudad de Cáceres tiene una relación especial con el baloncesto. ¿Cómo la describiría?

Desde aquel 10 de mayo del 92, Cáceres es una ciudad de baloncesto. Aunque ha tenido épocas mucho mejores que la actual y cada vez tiene más competencia de otros deportes, las cifras están ahí y el número de fichas federativas es muy alto para la población de la ciudad. Tener dos equipos profesionales y en unas categorías tan altas como el Cáceres y el Al-Qazeres, ayuda a que esa llama no se apague e incluso aumente, teniendo un referente femenino que hasta hace poco no se tenía.

¿Es más divertido el baloncesto 3x3 que el tradicional de cinco contra cinco? ¿En qué se diferencian?

Esto es como elegir entre papá y mamá, no puedo decir cuál de los dos es más divertido. Son distintos. El 3x3 es mucho más rápido, más técnico y más espectacular, los partidos no tienen casi descanso. Por su parte, el 5x5 es más pausado, los partidos son bastante más largos y hay que tener más paciencia. Pero esto no quiere decir que el 3x3 sea mejor o peor que el 5x5, simplemente son distintos.

¿Cree que el hecho de que el 3x3 sea deporte olímpico puede impulsar esta modalidad en España?

Por supuesto, o al menos eso esperamos todos los que estamos dentro de la comunidad 3x3. El problema es que ya vamos varios pasos por detrás con respecto a algunos países. Hay mucho por hacer aún para poder incluso clasificarnos para competiciones tan importantes como las olimpiadas. Esperamos que se pongan los medios pronto para poder conseguirlo.

Está organizando la Liga 3x3 Indoor, la primera liga de 3x3 a nivel nacional. La competición ya ha arrancado. ¿Cómo es?

Si, esta temporada por fin, y después de mucho trabajo, hemos sacado adelante la Liga 3x3 Indoor, la primera liga de 3x3 de invierno a nivel nacional. Tenemos inscritos a un grupo de 11 equipos que van a competir en ocho torneos en otras ocho sedes distintas, junto a algún equipo invitado para conseguir llevarse la invitación a un torneo Challenger, un torneo internacional organizado por la FIBA. Tenemos todo tipo de jugadores en la liga, desde jugadores que lo han apostado todo al 3x3 hasta algunos que lo compaginan con el 5x5. Como te digo, esta es la primera temporada y esto es solo un atisbo de lo que queremos que sea esta liga en un futuro.

¿Cuáles son las principales diferencias entre el circuito de invierno indoor y el de verano?

Principalmente, los jugadores que participan. Hasta ahora el 3x3 se había planteado como un deporte de verano que jugaban los jugadores 5x5 cuando descansaban con sus equipos, pero muchos jugadores nos decían que si tuvieran una opción de jugar a 3x3 todo el año se cambiarían. Por eso, de momento, han dado el paso pocos jugadores, pero seguimos trabajando para que se animen más jugadores.

¿Cree que el 2023 puede ser el año de la explosión definitiva del 3x3 en España?

Desde el 2019, y con el parón casi absoluto de la pandemia, el 3x3está creciendo a un gran nivel en España, pero se necesita mucho más apoyo y sobre todo un apoyo más continuado, no para eventos puntuales. La creación de la Liga 3x3 Indoor es solo la punta del iceberg. En España se están haciendo cosas muy interesantes en 3x3, pero todavía vemos a muchos países desde lejos.