Nadal no está pasando por su mejor momento. El tenista no podrá volver al circuito en un periodo de seis a ocho semanas por la lesión de la cadera que sufrió en su partido de segunda ronda del Open de Australia ante el estadounidense Makenzie McDonald. El actual número 2 mundial ha sufrido una lesión grado 2 en el Psoas ilíaco de su pierna izquierda.

"He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo", dijo Nadal instantes después de ceder ante Mackenzie McDonald. Las lesiones le han acompañado en los últimos tres torneos de Grand Slam, pero a pesar de no estar al 100%, salió vencedor en el Open de Australia 2022 y el Roland Garros 2022. Por lo tanto, podemos confiar en que a Nadal todavía le queda mucho recorrido en el deporte profesional.

Aunque se encuentra al límite con las lesiones, la más importante de todas las que ha sufrido, la que podría hipotecar su carrera deportiva a corto y medio plazo, está controlada. Por eso, Nadal cuenta con la tranquilidad para elegir cuándo acabará con su trayectoria en el tenis profesional, sin tener que depender de esta lesión conocida como el Síndrome de Muller-Weiss.

"La temporada ha tenido varias fases bien distintas y estuvo totalmente marcada por mis problemas físicos. Todo cambió cuando encontramos un tratamiento efectivo para el pie, que me ha ayudado mucho. Eso cambió la perspectiva de mi continuidad en el tenis de alto nivel radicalmente», reconocía Rafa, tras hacer repaso de su 2022.