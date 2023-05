El nuevo año le ha devuelto la ilusión a Tamara Falcó en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez.

Parecía que todo iba bien, sin embargo, un nuevo varapalo golpea el compromiso de Falcó y Onieva. A menos de dos meses para su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. Una impactante noticia de última hora que la firma 'Sophie et Voilà' -encargada de diseñar el look nupcial que la marquesa de Griñón lucirá el próximo 8 de julio- ha anunciado a través de un contundente comunicado que no deja precisamente en buen lugar a la hija de Isabel Preysler.

Tal y como adelanta en exclusiva el diario 'El País', la exclusiva marca de moda bilbaina, liderada por Sofía Arribas y Saioa Goitia, ha decidido romper su acuerdo con la socialité y no continuar con la creación de su vestido de novia porque "nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

"Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", comienza el comunicado en el que, sin desvelar exactamente el motivo de su decisión de romper con Tamara, sí dejan entrever que el motivo tendría que ver con las exigencias que Tamara ha impuesto para la creación de su vestido: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

Tras acertar con el discreto, puesto de Blanca Paloma en Eurovisión, el Maestro Joao vuelve a hacer una de sus certeras predicciones ante las cámaras de Europa Press. La protagonista en esta ocasión, Tamara Falcó, en el ojo del huracán mediático por haberse quedado sin vestido de novia a mes y medio de su boda con Íñigo Onieva.

Un varapalo que unido a su ruptura tras anunciar por primera vez su enlace, a tener que posponerlo tres semanas por "motivos logísticos" tras su reconciliación, y al esguince que se hizo en 'El Hormiguero' hace dos semanas, haya motivado que muchos estén convencidos de que su 'sí quiero' está gafado y que esta sucesión de desgraciados acontecimientos no son otra cosa que señales divinas para que no se case con el ingeniero.

Joao apuesta por que Tamara finalmente lucirá un diseño de Carolina Herrera ya que, como está convencido, "se va a casar pase lo que pase". Sin embargo, también tiene claro que este matrimonio "va a durar muy poquito".

"Cuando rompieron ya dije que volverían, y dije que se casarían, y dije que duraría poquito desgraciadamente, no me alegro ¿eh?, pero va a ser así" sentencia, asegurando que la marquesa "se va a casar aunque sea con un camisón, pero ella tiene que casarse por pundonor después de todo lo que ha pasado. "Pero se va a casar y lamentablemente durará poquito y ya está. La boda, yo te digo una cosa, eso está gafado, está gafado" afirma impresionado.

Por eso, no ha dudado en mandar un mensaje a Tamara ofreciéndose a hacerle "una limpieza total". "Y si quieres al Íñigo le hago yo otra distinta, otro tipo de limpieza, que la necesita" añade.

¿Habrá hijos antes de su separación? Según la predicción de Joao, no: "No, no veo bebé. Es que yo no la veo a Tamara como revuelta entre las sábanas, yo la veo como más monjil, y de reza el 'Padre Nuestro' no se tienen niños" apunta divertido.

"Tamara será feliz, pero con otro amor. ¿Sabes lo que ocurre? Que con esta persona ha forzado mucho la boda, ha dicho que no y yo creo que la cae el karma. ¿Dijiste que 'no'? Pues no, cariño mío, no" sentencia, convencido de que aunque Íñigo le encanta "en todos los sentidos", no es para la marquesa: "Es guapísimo, muy simpático, muy alegre, muy tal y es lo que te digo, están emperrados, pero cuando él se vea en aquella casa rezando todo el día, 'Íñigo, vamos a rezar', 'Íñigo, bendice la mesa', Íñigo va a decir 'no cariño mío, se ha acabado ya todo, aquí ya no se reza más'" augura.