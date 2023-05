Isabel Preysler también contará con su propio programa especial en televisión. Disney+ ha anunciado que está trabajando junto a la celebrity en un nuevo proyecto que verá la luz en los próximos meses. La compañía avanza en un comunicado los primeros detalles del formato, en el que Preysler "abrirá las puertas de su casa para mostrar cómo prepara una de las épocas más especiales del año". De esta forma, la empresaria trabajará por primera vez junto a una plataforma de streaming.

Sin embargo, parece que esta decisión tan repentina vendría motivada de una necesidad económica importante. Algo de lo que se han dado más detalles en 'El programa de Ana Rosa'.

Tal y como ha apuntado Paloma García Pelayo, colaboradora del espacio matinal de Telecinco, la oferta de la plataforma de streaming habría sido "irrechazable". "Dicen que ha prescindido de algunos empleados del servicio en su casa", añadía Marisa Blázquez, lo que potenciaría la teoría de que no pasa por buenos momentos económicos.

"Antes, su principal fuente de ingresos eran las marcas de las que ella era imagen... No quiere decir esto que ahora no esté ganando con eso, pero no se ha sabido reinventar. Ha fallado, le ofrecieron renovarse con redes sociales y ha salido fatal. Entonces, aceptó hacer el reality, pero no es porque esté tiesa", explicaba la periodista.

Finalmente, han señalado que antes de decir "sí" a la oferta habría preguntado a sus hijos si les parecía correcto. Y es que, ahora sus vidas quedarán más expuestas que nunca.

Isabel, preparada para la boda de su hija

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están a menos de dos meses de darse el 'sí quiero', a pesar de los constantes obstáculos a los que se están teniendo que enfrentar. Los últimos, la ruptura de Falcó con la firma que iba a hacer su vestido de novia y el despido de Onieva de su trabajo.

Aun así, parece que todo está encaminado e incluso, las familias de ambos han formado un vínculo muy bueno. Tal y como apuntan diferentes medios de comunicación, Isabel Preysler encajó muy bien tanto con la madre de Íñigo, Carolina Molas, como con su padre, Íñigo Onieva Sr, con el que conversó durante largo rato. Además, se ha dicho que el futuro suegro de Tamara la acogió como si fuese una más de la familia y se mostró de lo más cariñoso y cercano con ella, haciendo de la pedida de mano un día "precioso" y único, como ha revelado a su entorno la socialité.

Informaciones sobre las Europa Press preguntó a Íñigo que, cada vez más cómodo con la expectación mediática que despierta cada uno de sus pasos, ha confesado que todo salió "perfecto" en su fiesta de compromiso y todo -la comida, la decoración y la música- fue "fantástico".

"Muy bien, muy felices todos, muchas gracias" ha añadido, confirmando que su madre e Isabel Preysler se cayeron muy bien y que su padre trató a Tamara como una más en la familia: "Sí, la verdad". Todo muy bien".